Resultado de la Lotería del Valle del miércoles 19 de agosto de 2026: consulte los números ganadores

Los apostadores en Colombia se mantienen expectantes ante la realización del nuevo sorteo de la Lotería del Valle, una de las franquicias de juegos de suerte y azar más importantes del suroccidente del país, la cual pone en juego multimillonarios premios en efectivo para financiar los servicios de salud pública.



Resultado de la Lotería del Valle

A continuación, se detalla la combinación ganadora correspondiente al premio mayor para la jornada de hoy.



Premio Mayor: Pendiente

Pendiente Serie: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los ciudadanos que resulten favorecidos en alguna de las líneas del plan de premios deben seguir un procedimiento formal estipulado por las autoridades de tránsito financiero y de juegos de suerte y azar en el territorio nacional.

Para cobros menores, el procedimiento se puede llevar a cabo directamente con los colocadores independientes o en los puntos de venta autorizados de la red de distribuidoras oficiales distribuidas por todo el país. En caso de acreedore al premio mayor o secos de alta denominación, el usuario debe acercarse a la sede administrativa de la Beneficencia del Valle o ante la entidad fiduciaria encargada, presentando la siguiente documentación en regla:



El billete o fracción original en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras, ni alteraciones en su superficie o código de barras.

Documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o documento equivalente válido para colombianos o extranjeros).

Formulario de identificación de ganadores diligenciado para trámites administrativos y tributarios.

Certificación bancaria vigente a nombre del titular del billete para efectuar la transferencia electrónica de los recursos.

Retenciones de ley y cobro de impuestos

Cualquier premio derivado de la Lotería del Valle o de apuestas de chance en Colombia está sujeto a las normativas del Estatuto Tributario vigente. Las ganancias obtenidas en los juegos de suerte y azar se clasifican legalmente bajo el concepto de ganancias ocasionales.



Impuesto a las ganancias ocasionales: De acuerdo con la legislación colombiana, a todo premio cuyo valor supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se le aplica una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto obtenido. Este descuento es practicado directamente por la entidad pagadora antes de consignar el dinero al ganador. Impuesto del 4 por mil (GMF): Según el monto final transferido a las cuentas bancarias, pueden aplicar retenciones adicionales ligadas al Gravamen a los Movimientos Financieros, según el comportamiento transaccional de la cuenta del beneficiario.

La importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Adquirir tiquetes en la red legal de distribuciones garantiza la transparencia en la realización de los sorteos y la efectiva protección de los derechos de los apostadores. Coljuegos, como empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar en Colombia, supervisa que las empresas operadoras cumplan con los marcos financieros para responder por la bolsa de premios ofertada.

Comprar Lotería del Valle en sitios no autorizados o a través de vendedores informales sin registro conlleva el riesgo de ser víctima de fraude o perder el derecho al cobro de las sumas ganadas. Adicionalmente, el juego legal genera de forma obligatoria recursos fiscales que se transfieren de manera directa a la red hospitalaria pública y a los servicios de salud de los departamentos, beneficiando a la población más vulnerable de la región. Se recomienda verificar siempre el sello de autorización de Coljuegos o la Beneficencia del Valle en el tiquete impreso o la plataforma digital habilitada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

