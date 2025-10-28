Dian hará subasta virtual de vehículos y joyas este 29 de octubre: carros desde $10.7 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) anunció una nueva subasta para quienes estén interesados en conseguir joyas, carros o motocicletas a muy buenos precios. Este miércoles 29 de octubre, a través de su plataforma web para subastas El Martillo, podrán adquirirse finas joyas, relojes o buenos vehículos desde precios muy bajos. En la página se pueden encontrar relojes de lujo como Omega y Universal Geneve, así como otra selección exclusiva de joyas únicas entre los que se incluyen anillos, pulseras candongas y cadenas elegantes. "Admira nuestras esmeraldas deslumbrantes, láminas y tarjetas en oro amarillo de 22K, y una variedad de perfiles metálicos y de aluminio para cada necesidad" se lee en el anuncio de la plataforma.

Y es que además de la amplia oferta de joyas y artículos de lujo con los que cuenta esta nueva oferta, en El Martillo también se podrán conseguir motocicletas o automóviles a muy buenos precios. Algunos de los más relevantes son, por ejemplo, carros Chevrolet Captiva Sport, los cuales se pueden conseguir desde los 10.720.000 millones de pesos. Eso sí, tenga en cuenta que este tipo de vehículos se encuentran en una subasta virtual, razón por la cual sus precios podrían irse incrementando conforme las ofertas de los postores mejoren; el precio de 10.720.000, entonces, es el precio base por el cual se comercializa tal automóvil.

En caso de adquirir uno de los vehículos que se ofrecen en esta plataforma de subastas virtuales, los compradores también deben tener en cuenta cuáles son la condiciones específicas de cada automóvil o motocicleta comprada. Y es que cada uno de los productos vendidos a través de esta modalidad de subasta en El Martillo cuenta con las respectivas especificaciones sobre eventuales golpes, daños o permisos vigentes que tengan los vehículos. Para el caso de algunos carros marca Chevrolet Captiva Sport, se logra leer que varios de ellos cuentan con impuestos vigentes, pero que quien adquiere el vehículo debe pagar algunos otros documentos fundamentales para circular como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



Otros de los productos más relevantes en esta subasta son algunas motocicletas. Entre las que aparece una moto marca Suzuki TS 125 del año 2008, sin carrocería y de color azul. Su precio base se ubica en los 600.000 pesos y quienes deseen adquirirla deben invertir un total de 120.000 pesos como valor de depósito previo. Pese a que aparecen otras motocicletas en menor precio (300.000 pesos aproximadamente) es necesario tener en cuenta que estos se venden en su estado actual. Es su responsabilidad revisar a fondo las condiciones de cada lote antes de ofertar. Cualquier mejora o reparación mecánica necesaria correrá por cuenta del comprador.



En cuanto a las joyas, se pueden encontrar algunos artefactos de alto valor y lujo. Uno de los más codiciados para esta subasta es un lote con precio desde 62 millones de pesos "compuesto por un collar con pulsera compañera en oro amarillo (62 gramos) de 18 kilates modelo argollas entrelazadas brillante y mate en el medio con cuatro (4) Lapiz Lazuli naturales engastados en bisel", según se lee en la plataforma. También se pueden encontrar anillos "en oro blanco de 18k, con un brillante de 2,25 CT, calidad VS2" valorados en cerca de 91,9 millones de pesos". Esta joyas son evaluadas por gemólogos, quienes hacen la respectiva revisión de cada artículo en subasta.



¿Interesado en los remates? Guía para ingresar a la plataforma El Martillo

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) pone a disposición de todos los ciudadanos mayores de edad, tanto personas naturales como jurídicas, sus subastas de bienes a través del portal El Martillo (www.elmartillo.com.co). Sin embargo, para poder participar y tener la oportunidad de adquirir estos activos, es obligatorio seguir unos pasos clave.

Antes de ofertar, debe completar el proceso de registro en la plataforma. Es un requisito indispensable, de acuerdo con la normativa, poseer una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) en cualquier entidad financiera colombiana que permita transacciones en línea a través de PSE. La plataforma de El Martillo es flexible: un cliente puede realizar ofertas por múltiples lotes o bienes dentro de una misma subasta, usando uno o varios depósitos.

Si opta por un solo depósito, el sistema monitoreará el saldo y le informará cuando deba realizar una nueva consignación virtual. Es vital saber que no está permitido utilizar el mismo depósito para pujar en subastas distintas.



Paso a paso para ofertar en 'El Martillo'

Regístrese en el portal.

Seleccione el lote o producto que le interese.

Realice su depósito virtual vía PSE.

Ingrese a la sala de ventas virtuales.

Asocie el depósito al bien específico por el que quiere ofertar.

Realice su oferta.

Las ofertas se pueden realizar desde un día antes de la fecha de cierre de la subasta, siguiendo todas las recomendaciones mencionadas.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO