En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dian hará subasta virtual de vehículos y joyas este 29 de octubre: carros desde $10.7 millones

Dian hará subasta virtual de vehículos y joyas este 29 de octubre: carros desde $10.7 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una buena oportunidad de subasta para quienes busquen comprar joyas, motos o carros a buenos precios. Paso a paso para registrarse y participar en el evento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Subasta de la Dian
Siga el paso a paso para poder participar de estas subastas. -
Foto: El Martillo Subasta Virtual

Publicidad

Publicidad

Publicidad