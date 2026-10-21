El resultado de Dorado Tarde hoy, sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Los apostadores de Bogotá y Cundinamarca están pendientes del resultado de Dorado Tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026, una modalidad de chance que permite participar con números de cuatro cifras y consultar una quinta balota.

La combinación ganadora de la jornada está pendiente de publicación. Mientras se conocen los datos correspondientes a este miércoles, el último registro disponible es el del martes 20 de octubre.

Resultados de Dorado Tarde del 21 de octubre

Los datos del sorteo de este miércoles se actualizarán una vez se conozca el resultado:



Número ganador de cuatro cifras: 2731 .

. Quinta cifra: 1.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

Dorado Tarde hace parte de la familia de juegos de chance El Dorado y está dirigido especialmente a los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con los registros consultados, el sorteo se realiza de lunes a sábado, excepto los días festivos, y su horario habitual es alrededor de las 3:30 p. m. La transmisión se realiza por Canal Uno.

Para participar, cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y determina el valor de su apuesta. El juego también contempla una quinta cifra, que se debe revisar junto con el número principal para verificar los aciertos.

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¿Cuánto paga el chance Dorado Tarde?

El premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Según la tabla de premios incluida en la información de referencia, los multiplicadores son:



Cuatro cifras en modalidad directa: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 308 veces el valor apostado.

Tres cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces el valor apostado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

Estos multiplicadores deben confirmarse con el operador autorizado y las condiciones vigentes del juego antes de calcular el valor de un posible premio.



¿Cómo consultar el resultado y reclamar un premio?

Cuando se publique la combinación de este miércoles, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en el comprobante de su apuesta. Para iniciar una reclamación, es importante conservar el tiquete original y consultar con un punto autorizado de Paga Todo cuáles son los requisitos aplicables según el valor del premio.

La información sobre los resultados debe verificarse en los canales habilitados por el operador. De esta manera, los jugadores podrán confirmar si acertaron alguna de las modalidades antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.