Centrales sindicales de Colombia alistan propuesta unificada para el salario mínimo de 2027

Las principales organizaciones de trabajadores y pensionados de Colombia comenzaron a estructurar una estrategia técnica y social unificada con miras a la próxima negociación del salario mínimo para el año 2027.

El proceso está encabezado por el denominado Comando Nacional Unitario, una alianza que agrupa a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). A esta mesa de trabajo conjunto se sumaron también la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), con el propósito de alinear peticiones y presentar un solo bloque de discusión.

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La iniciativa busca que el sector de los trabajadores no llegue fragmentado a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el escenario legal donde se discute el ajuste del sueldo básico entre el Gobierno nacional, los gremios de empresarios y los voceros sindicales.



Para lograr una postura sólida, las cinco organizaciones sostuvieron reuniones de trabajo en Bogotá con el fin de revisar detalladamente las variables económicas, legales, laborales y sociales que inciden directamente en el ingreso de los hogares colombianos.



El respaldo técnico y la participación de la Universidad Nacional

A diferencia de otros procesos de negociación donde las cifras de aumento se lanzan de forma precipitada, las centrales sindicales indicaron que por el momento no darán a conocer un porcentaje ni una cifra concreta para el salario mínimo de 2027. El objetivo prioritario expresado por el Comando Nacional Unitario es edificar un documento riguroso con bases técnicas e indicadores socioeconómicos comprobables.



Para lograr este sustento, las organizaciones iniciaron la revisión sistemática de los antecedentes históricos de las negociaciones salariales en el país, así como el comportamiento reciente de los indicadores de inflación, productividad y costo de vida. Este trabajo analítico cuenta con el acompañamiento directo de especialistas en economía, equipos de centros de pensamiento e investigación, y académicos de la Universidad Nacional de Colombia.



El 'Mínimo Vital' como eje central de la discusión

El punto neurálgico sobre el cual girará la propuesta unificada es la defensa y garantía del Mínimo Vital. Según explicaron las organizaciones que conforman el Comando Nacional Unitario, la fijación del ajuste salarial no debe limitarse de manera mecánica a frías variables macroeconómicas o porcentajes teóricos de productividad.

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Por el contrario, el planteamiento sindical exige priorizar las condiciones reales de existencia de la persona trabajadora y la calidad de vida de su núcleo familiar. En este sentido, la discusión salarial se vincula con la protección del poder adquisitivo frente al costo diario de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y el transporte.

Asimismo, las centrales hicieron énfasis en que cualquier acuerdo debe guardar estricta coherencia con las normas constitucionales de Colombia y con los convenios internacionales sobre trabajo digno que han sido ratificados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Integración de los pliegos de los pensionados

Un aspecto relevante en esta fase preparatoria es la articulación directa entre los trabajadores activos y la población jubilada del país. El Comando Nacional Unitario confirmó que la propuesta final incluirá formalmente los pliegos de peticiones presentados previamente por las confederaciones de pensionados CDP y CPC ante la Comisión de Concertación durante los periodos 2024 y 2025.

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Esta integración responde a la necesidad de proteger a quienes dependen de mesadas pensionales equivalentes al salario mínimo, un sector social sensible a las alzas en el costo de la canasta familiar y a los cobros del sistema de salud. Además, las organizaciones sindicales expresaron su postura firme de rechazar cualquier medida o iniciativa legal que signifique un retroceso en las garantías o derechos laborales y sociales que han sido conquistados por los trabajadores en los últimos años.



Próximos pasos hacia la mesa de concertación

La propuesta formal elaborada por el Comando Nacional Unitario se hará pública y se entregará oficialmente en el momento en que el Gobierno nacional convoque de manera formal la mesa tripartita de negociación salarial.

Las organizaciones señalaron que mantendrán sus mesas técnicas de análisis para ajustar el documento final conforme avance la recolección de proyecciones económicas del año en curso.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO