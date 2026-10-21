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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dorado Mañana hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: resultado y quinta cifra

Dorado Mañana hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: resultado y quinta cifra

Consulte el último número ganador de Dorado Mañana, conozca el horario del sorteo y revise cuánto paga cada modalidad del chance.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Dorado mañana

Los jugadores de Dorado Mañana esperan conocer los números ganadores de este miércoles 21 de octubre de 2026. Este juego de chance se realiza en horas de la mañana y permite participar con apuestas de cuatro cifras, además de otras modalidades que dependen de los aciertos obtenidos.

El resultado de este miércoles está pendiente de publicación. En el sorteo del martes 20 de octubre, la combinación ganadora fue 8369 y la quinta cifra correspondió al 2, de acuerdo con los registros consultados.

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Número ganador de Dorado Mañana hoy

Estos son los datos disponibles para la jornada de este miércoles:

  • Número ganador: 9316
  • Quinta cifra: 9

Una vez se publique el resultado de hoy, los apostadores podrán comparar la combinación ganadora con las cifras registradas en sus tiquetes. Es importante verificar la fecha del sorteo para no confundir los resultados de diferentes jornadas.

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¿A qué hora juega Dorado Mañana?

Dorado Mañana forma parte de los juegos de chance de la marca El Dorado, dirigidos a quienes desean participar con números de cuatro cifras. El sorteo se realiza de lunes a sábado, generalmente entre las 10:50 y las11:00 a.m., y se transmite por Canal Uno. No tiene jornada habitual los domingos.

Para jugar, cada participante escoge una combinación entre 0000 y 9999 y determina cuánto dinero desea apostar. Según la modalidad seleccionada, también puede participar con dos o tres cifras, o con una cifra.

¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?

El premio depende de la modalidad de juego, el valor apostado y las condiciones vigentes. La tabla de premios suministrada como referencia contempla los siguientes multiplicadores:

  • Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.
  • Tres cifras directas: 400 veces el valor apostado.
  • Tres cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.
  • Dos cifras o pata: 50 veces el valor apostado.
  • Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

Estos multiplicadores deben verificarse con el operador autorizado antes de calcular el valor de un posible premio.

¿Cómo consultar los resultados y reclamar un premio?

Después de la publicación del resultado, los jugadores pueden comprobar sus cifras en los canales habilitados para consultar el chance y acercarse a un punto autorizado de Paga Todo para conocer el procedimiento de reclamación.

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Se recomienda conservar el comprobante original en buen estado y presentar los documentos que solicite el operador, de acuerdo con el monto del premio y las reglas aplicables. Antes de realizar cualquier trámite, es conveniente confirmar que el resultado corresponda a la fecha exacta de la apuesta.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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