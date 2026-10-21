Resultados Super Astro Sol del miércoles 21 de octubre de 2026: el número y signo ganadores

El resultado de Super Astro Sol correspondiente a este miércoles 21 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Este juego, regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S. A., se diferencia de otros chances porque combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco.

Resultado de Super Astro Sol hoy, 21 de octubre de 2026

Los datos del sorteo de este miércoles se actualizarán una vez se conozca la combinación oficial:



Número ganador: pendiente.

pendiente. Signo zodiacal: pendiente.

Con estos datos, los jugadores podrán revisar sus comprobantes y verificar si lograron algún acierto dentro de las modalidades autorizadas por este juego de suerte y azar. Para aspirar al premio principal, es necesario acertar las cuatro cifras en el orden exacto y coincidir con el signo ganador anunciado en el sorteo.

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Este producto tiene cobertura nacional y se ha consolidado como uno de los juegos consultados en Colombia gracias a una mecánica diferente a la de los sorteos convencionales. Los participantes pueden escoger cualquier combinación entre 0000 y 9999 y acompañarla con uno de los doce signos disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



El sorteo de Astro Sol se realiza habitualmente en la tarde, mientras que Astro Luna se desarrolla en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar en dos emisiones independientes.



El plan de premios contempla pagos para quienes aciertan distintas combinaciones. Según la información de referencia, acertar las cuatro cifras y el signo puede generar premios de hasta 42.000 veces el valor apostado. También existen reconocimientos para quienes coinciden con tres cifras y signo o con dos cifras y signo, de acuerdo con las condiciones del juego.

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Otro aspecto de Super Astro Sol es que el valor de la apuesta puede ajustarse dentro de los límites autorizados. Además, existe la modalidad denominada «Todos los Signos», en la que el mismo número participa simultáneamente con las doce opciones zodiacales disponibles.

La combinación ganadora debe verificarse en los canales oficiales del operador antes de confirmar un premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.