El trabajo en Canadá por el que podría ganar más de $10 millones mensuales en 2026: los requisitos

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva convocatoria de empleo internacional, orientada a personas interesadas en trabajar legalmente en Canadá. La oferta está dirigida a técnicos y tecnólogos colombianos con experiencia comprobada en el montaje, mantenimiento y reparación de llantas o neumáticos.

Esta convocatoria se desarrolla en articulación con una empresa canadiense debidamente acreditada ante Inmigración Canadá, lo que garantiza que el proceso se realice de manera formal y conforme a la normatividad vigente tanto en Colombia como en el país de destino. El objetivo principal es cubrir 20 vacantes para el cargo de reparador de neumáticos, cuya ejecución laboral se llevará a cabo en la provincia de Ontario.

Los requisitos para trabajar en Canadá con el Sena

Para participar en la convocatoria, los candidatos deben cumplir en su totalidad con el perfil solicitado. Esto incluye contar con formación técnica o tecnológica en áreas relacionadas con la mecánica automotriz, mantenimiento vehicular, montaje y mantenimiento de llantas o neumáticos. También se aceptan perfiles con estudios técnicos específicos en neumáticos. Entre las funciones principales del cargo se encuentran:



Montaje, desmontaje y balanceo de neumáticos de diferentes tipos y tamaños

La verificación del estado general de las llantas, incluyendo presión, desgaste y condiciones de seguridad

La reparación de pinchazos siguiendo los protocolos técnicos establecidos

Uso adecuado de herramientas manuales y neumáticas.

Adicionalmente, el trabajador deberá apoyar actividades de mantenimiento preventivo dentro del taller y cumplir con las normas de seguridad industrial y los procedimientos internos definidos por la empresa empleadora.



La empresa requiere manejo avanzado del inglés

Otro de los requisitos fundamentales es el manejo del idioma inglés en un nivel avanzado, especialmente en lo relacionado con la lectura y comprensión de manuales técnicos, instrucciones de trabajo y normas de seguridad. Este requisito es indispensable para el correcto desempeño de las funciones y la adaptación al entorno laboral en Canadá.



En cuanto a la experiencia laboral, se requiere un mínimo de 36 meses, es decir, tres años de experiencia comprobada en actividades de montaje o mantenimiento de llantas. De manera adicional, se valorará que los aspirantes cuenten con conocimientos o experiencia en alineación y balanceo computarizado, así como certificaciones en seguridad industrial o mantenimiento automotor, aunque estos últimos no son requisitos obligatorios.



La convocatoria cerrará una vez se complete el número de candidatos postulados requerido por la empresa, lo cual podría ocurrir antes del 2 de marzo de 2026. Por esta razón, se recomienda a las personas interesadas realizar su registro y postulación lo antes posible.



Salario mensual de más de $10 millones

Las condiciones contractuales contemplan un contrato a término fijo con una duración inicial de 24 meses. La jornada laboral será de tiempo completo, con un horario de 40 horas semanales. El salario mensual ofrecido es de 3.813 dólares canadienses, cifra que equivale aproximadamente a 10 millones de pesos colombianos, aunque el monto final puede variar de acuerdo con la experiencia y las capacidades del trabajador seleccionado. Además del salario base, el contrato contempla el pago de horas extras conforme a la legislación laboral canadiense.

Dentro de los beneficios ofrecidos se incluye el tiquete aéreo desde Bogotá hacia Canadá, así como la asesoría y acompañamiento en el proceso de solicitud de la visa de trabajo, sin costo para el trabajador. No obstante, los interesados deben contar con pasaporte vigente o, en su defecto, haber iniciado el trámite para su expedición al momento de la postulación. Y el proceso de selección podrá realizarse de manera presencial o virtual, según lo determine la empresa contratante.

En caso de que se lleve a cabo de forma presencial, los candidatos preseleccionados deberán asumir por su cuenta los gastos de desplazamiento a la ciudad que se indique para la entrevista o pruebas correspondientes. Si el proceso es virtual, los aspirantes serán contactados directamente por la empresa para la verificación del perfil y posteriormente citados a una entrevista en línea, por lo que deberán contar con disponibilidad de tiempo y conexión a internet en la fecha y hora establecidas.

Para postularse, los candidatos deben ingresar a la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena, registrar o actualizar su hoja de vida y asegurarse de indicar correctamente su interés ocupacional en la pestaña de experiencia laboral. En el sistema se encuentra identificada la vacante bajo la solicitud número 4054474, correspondiente al cargo de reparador de neumáticos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co