Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de febrero de 2026: números ganadores

Hay una nueva oportunidad para los colombianos que apostaron El Sinuano Día este martes, 10 de febrero de 2026. El chance, popular en la costa Caribe, tiene sorteos todos los días, incluyendo los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube a través de cuentas autorizadas. Tome nota de los resultados con la quinta cifra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de febrero de 2026

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

El sorteo de El Sinuano Día se realiza mediante baloteras y bajo un procedimiento definido. En cada jornada intervienen un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y validar cada fase del sorteo. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, lo que permite seguir todo el procedimiento, desde la apertura del acto hasta la extracción y verificación del número ganador.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 09 febrero 2026 6800 Sinuano Noche 09 febrero 2026 4272 Sinuano Día 08 febrero 2026 7642 Sinuano Noche 08 febrero 2026 4137 Sinuano Día 07 febrero 2026 5852 Sinuano Noche 07 febrero 2026 2588 Sinuano Día 06 febrero 2026 8866 Sinuano Noche 06 febrero 2026 4912 Sinuano Día 05 febrero 2026 2996 Sinuano Noche 05 febrero 2026 3507 Sinuano Día 04 febrero 2026 4195 Sinuano Noche 04 febrero 2026 5021 Sinuano Día 03 febrero 2026 9230 Sinuano Noche 03 febrero 2026 6253 Sinuano Día 02 febrero 2026 7063 Sinuano Noche 02 febrero 2026 9408 Sinuano Día 01 febrero 2026 0905 Sinuano Noche 01 febrero 2026 3371 Sinuano Día 31 enero 2026 0297 Sinuano Noche 31 enero 2026 9512 Sinuano Día 30 enero 2026 3548 Sinuano Noche 30 enero 2026 5143 Sinuano Día 29 enero 2026 8047 Sinuano Noche 29 enero 2026 0660 Sinuano Día 28 enero 2026 9195 Sinuano Noche 28 enero 2026 7089 Sinuano Día 27 enero 2026 2035 Sinuano Noche 27 enero 2026 2443 Sinuano Día 26 enero 2026 0985 Sinuano Noche 26 enero 2026 6660 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 Sinuano Noche 25 enero 2026 2448

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL