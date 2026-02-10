Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de febrero de 2026: números ganadores

Hay una nueva oportunidad para los colombianos que apostaron El Sinuano Día este martes, 10 de febrero de 2026. El chance, popular en la costa Caribe, tiene sorteos todos los días, incluyendo los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube a través de cuentas autorizadas. Tome nota de los resultados con la quinta cifra.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de febrero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo de El Sinuano Día se realiza mediante baloteras y bajo un procedimiento definido. En cada jornada intervienen un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y validar cada fase del sorteo. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, lo que permite seguir todo el procedimiento, desde la apertura del acto hasta la extracción y verificación del número ganador.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|09 febrero 2026
|6800
|Sinuano Noche
|09 febrero 2026
|4272
|Sinuano Día
|08 febrero 2026
|7642
|Sinuano Noche
|08 febrero 2026
|4137
|Sinuano Día
|07 febrero 2026
|5852
|Sinuano Noche
|07 febrero 2026
|2588
|Sinuano Día
|06 febrero 2026
|8866
|Sinuano Noche
|06 febrero 2026
|4912
|Sinuano Día
|05 febrero 2026
|2996
|Sinuano Noche
|05 febrero 2026
|3507
|Sinuano Día
|04 febrero 2026
|4195
|Sinuano Noche
|04 febrero 2026
|5021
|Sinuano Día
|03 febrero 2026
|9230
|Sinuano Noche
|03 febrero 2026
|6253
|Sinuano Día
|02 febrero 2026
|7063
|Sinuano Noche
|02 febrero 2026
|9408
|Sinuano Día
|01 febrero 2026
|0905
|Sinuano Noche
|01 febrero 2026
|3371
|Sinuano Día
|31 enero 2026
|0297
|Sinuano Noche
|31 enero 2026
|9512
|Sinuano Día
|30 enero 2026
|3548
|Sinuano Noche
|30 enero 2026
|5143
|Sinuano Día
|29 enero 2026
|8047
|Sinuano Noche
|29 enero 2026
|0660
|Sinuano Día
|28 enero 2026
|9195
|Sinuano Noche
|28 enero 2026
|7089
|Sinuano Día
|27 enero 2026
|2035
|Sinuano Noche
|27 enero 2026
|2443
|Sinuano Día
|26 enero 2026
|0985
|Sinuano Noche
|26 enero 2026
|6660
|Sinuano Día
|25 enero 2026
|4674
|Sinuano Noche
|25 enero 2026
|2448
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL