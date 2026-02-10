Alcaldía pagará hasta $800.000 por empleado a las micro y pequeñas empresas en Bogotá

El programa Salvavidas al Empleo es la estrategia con la cual la Alcaldía de Bogotá busca responder al incremento del salario mínimo decretado para 2026 y a los efectos que este ajuste genera en la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas de la ciudad. El objetivo central es reducir el riesgo de despidos, evitar transiciones hacia esquemas de informalidad y sostener la continuidad del empleo formal en sectores económicos que representan una parte significativa de la actividad productiva en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cuánto recibirán los empleados de micro y pequeñas empresas?

La administración distrital diseñó un apoyo monetario por una única vez que será entregado a los negocios que cumplan requisitos establecidos y que logren demostrar que cuentan con trabajadores formales que reciben un salario mínimo legal vigente. El incentivo tiene dos montos diferenciados: $800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para hombres, valores definidos según el sexo registrado en el documento de identidad.

La medida no busca reemplazar obligaciones laborales ni modificar las responsabilidades de empleadores y trabajadores. Se trata de un apoyo temporal de carácter focalizado, orientado a cerrar la brecha generada por el aumento del salario mínimo, que según cálculos distritales elevó el costo mensual de un empleado de salario mínimo de 2,29 millones en 2025 a 2,82 millones en 2026. Esta variación corresponde a un incremento del 23,1 %, que representa aproximadamente $530.000 adicionales por trabajador.



Hoy anunciamos la creación del programa “Salvavidas al Empleo” para micro y pequeños negocios bogotanos.



Este será un apoyo económico temporal a la nómina de distintos negocios. Vamos a mitigar los riesgos del aumento del salario mínimo, a proteger el empleo formal, a prevenir… pic.twitter.com/LFCafoIwW3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 9, 2026

Publicidad

El programa se dirige exclusivamente a micro y pequeñas empresas, segmentos que concentran una alta proporción de trabajadores que devengan un salario mínimo. En estos segmentos, el 46,4 % del total de empleados recibe este nivel de remuneración, lo que sitúa a estas unidades productivas en un escenario de sensibilidad ante cambios regulatorios relacionados con costos laborales. El diseño contempla límites de beneficiarios por empresa, con el fin de asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y evitar concentraciones que reduzcan el alcance del incentivo. Las microempresas podrán postular hasta cinco trabajadores y las pequeñas empresas hasta diez, siempre que los trabajadores inscritos cumplan el criterio de recibir un salario mínimo.

El propósito central es evitar que el ajuste salarial impulse decisiones como la reducción de personal, el traslado de trabajadores a esquemas informales o el congelamiento de nóminas en sectores que dependen en gran medida del trabajo formal para sostener su operación. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el programa se estructuró de manera que pueda proteger entre 10.000 y 35.000 trabajadores en riesgo, dependiendo del comportamiento de las postulaciones y de la validación de requisitos.



Requisitos para acceder al incentivo de la Alcaldía de Bogotá

Las empresas interesadas deben cumplir un conjunto de condiciones habilitantes y operativas. El programa está dirigido únicamente a negocios:



Legalmente constituidos y activos en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Con operación y residencia en Bogotá D. C.

Que no sean empresas unipersonales.

Que cuenten con mínimo dos empleados formales.

Que pertenezcan a uno de los sectores económicos habilitados: alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento y recreación, otras actividades de servicios, transporte y almacenamiento.

Además, los trabajadores postulados deben estar vinculados formalmente y devengar el salario mínimo legal vigente. Este criterio es la base para determinar el valor del apoyo económico y el número máximo de personas beneficiadas por empresa. El proceso de inscripción requiere que las empresas carguen a la plataforma oficial un conjunto de documentos que permitirán verificar la existencia legal, la operación efectiva y la vinculación laboral formal de los trabajadores propuestos. Los documentos exigidos son:



Copia del RUT de la empresa.

Copia de los contratos laborales de los trabajadores postulados, en los que se indique la remuneración igual a un salario mínimo y las fechas de vigencia.

Copia del documento de identidad de cada trabajador inscrito.

Certificación bancaria de la empresa.

Copia de los aportes a seguridad social de febrero y marzo de 2026 para cada trabajador postulado.

El proceso de implementación está dividido en cuatro etapas principales. Cada fase tiene fechas específicas y debe cumplirse en el orden establecido para garantizar la continuidad del trámite. La primera etapa corresponde a las inscripciones. Estas estarán abiertas entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, periodo en el cual las empresas deberán cargar todos los documentos requeridos para su postulación.

Publicidad

La segunda etapa es la verificación de requisitos. Durante marzo de 2026, la administración distrital revisará la información presentada, validará el cumplimiento de las condiciones habilitantes y seleccionará a las empresas que podrán avanzar a la siguiente fase.

La tercera etapa corresponde al reporte de Seguridad Social (PILA). Las empresas habilitadas deberán cargar los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo entre el 1 y el 15 de abril de 2026, un paso obligatorio para confirmar que los trabajadores postulados continúan vinculados formalmente. Finalmente, la cuarta etapa es el giro del incentivo. A partir de abril de 2026 iniciarán los pagos a las empresas que hayan cumplido de manera satisfactoria todas las etapas anteriores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL