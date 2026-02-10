Precio del dólar hoy 10 de febrero de 2026 en Colombia: cómo está la TRM este martes

El precio del dólar hoy en Colombia marca un punto de referencia para múltiples actividades económicas y financieras en el país. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este martes 10 de febrero de 2026 se ubica en $3.651,90 por dólar, según los datos oficiales publicados para la fecha. Esta cifra representa el valor base con el que operan entidades financieras, empresas, inversionistas y sectores vinculados al comercio exterior.

El precio del dólar hoy presenta una variación frente a la jornada anterior. El valor del lunes 9 de febrero de 2026 se ubicó en $3.670,20. Esto señala una caída de $18,30, que equivale a un descenso aproximado del 0,50%. Desde el inicio del año se había registrado una caída acumulada de $103,95, equivalente aproximadamente a -2,75% frente al valor de apertura anual de $3.774,03. Esto confirma que, antes de la actualización del precio del dólar hoy, ya se observaba un proceso de reducción que se ha mantenido estable en varias jornadas.



El seguimiento del año también muestra los valores extremos registrados en este periodo. La cifra mínima alcanzada en lo corrido del año corresponde a $3.585,62, presentada el 26 de enero de 2026, mientras que el valor máximo se ubicó en $3.832,64,CONservado el 5 de enero del mismo año. Entre estas dos cifras se desplaza la dinámica general del comportamiento cambiario en 2026.

Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.710 Medellín $ 3.540 $ 3.690 Cali $ 3.600 $ 3.740 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.630 $ 3.670 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 9 al 13 de febrero?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana clave donde confluyen dos fuerzas principales: por un lado, la reevaluación del ciclo de inversión en inteligencia artificial y su impacto en crecimiento y productividad; y por otro, la evolución de los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente empleo e inflación. Tras la reciente corrección de activos de riesgo y el aumento de la volatilidad, el mercado vuelve a quedar altamente dependiente de las próximas cifras para definir si el movimiento actual es una pausa táctica o el inicio de una corrección más profunda. En este contexto, las monedas emergentes, especialmente el peso colombiano continúan mostrando sensibilidad directa a la trayectoria del dólar global".



Añadió: "En un escenario favorable para monedas emergentes, donde los datos de empleo continúen mostrando debilidad y la inflación se mantenga contenida o con sesgo a la baja, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el año. Bajo este escenario, el peso colombiano podría extender su avance hacia niveles cercanos a $3.600 apoyado además por flujos hacia activos ligados a commodities".

El experto también señaló que "en un escenario adverso, donde los datos de empleo sorprendan al alza y la inflación muestre mayor persistencia, el mercado podría comenzar a descontar tasas altas por más tiempo. Este contexto favorecería un rebote del dólar a nivel global y una corrección en commodities. En ese caso el peso colombiano encontraría espacio para corregir hacia $3.750, reflejando un giro más defensivo en el apetito por riesgo en el corto plazo".

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL