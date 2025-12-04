Estas son las recomendaciones de Bancolombia para sacarle provecho a la prima de fin de año

La prima de fin de año es, por excelencia, una de las prestaciones sociales obligatorias más esperadas por los trabajadores de Colombia. Como su nombre lo indica, este pago les otorga a los empleados un reconocimiento equivalente a un salario mensual vigente por cada año trabajado, el cual se divide en dos pagos que se efectúan en junio y diciembre respectivamente.

Tradicionalmente, la prima navideña se asocia con regalos, viajes, celebraciones y pagos atrasados. No obstante, expertos de Bancolombia recomiendan convertir este dinero en una herramienta de bienestar financiero con planeación, disciplina y un objetivo claro. Por eso, la entidad financiera compartió una serie de orientaciones para quienes buscan usar la prima navideña para cerrar el año y para organizar su situación económica de cara al 2026.



Consejos de Bancolombia para invertir la prima de fin de año

Conocer en qué se va el dinero

Antes de decidir en qué gastar o invertir la prima, el primer paso es hacer un diagnóstico de las finanzas personales. Esto implica revisar los ingresos mensuales, los gastos fijos, como arriendo, servicios públicos, transporte y alimentación; por otro lado, revisar los gastos variables, entre ellos entretenimiento, salidas, compras por impulso y suscripciones.

Tener claridad sobre esta información permite saber cuánto margen real existe para ahorrar o invertir sin afectar las necesidades básicas. A partir de este análisis, Bancolombia recomienda elaborar un presupuesto sencillo en el que se defina, desde el inicio, cuánto de la prima se destinará a obligaciones, cuánto a metas de ahorro, cuánto a inversión y cuánto a consumo.



Contar con herramientas de seguimiento de gastos facilita este proceso, por ejemplo, las aplicaciones bancarias permiten organizar los movimientos por categorías, identificar fugas de dinero y ajustar hábitos..



Reducir deudas

Uno de los usos más recomendados de la prima es el pago de deudas, especialmente aquellas con tasas de interés altas, como las tarjetas de crédito o los créditos de consumo. Estas obligaciones suelen crecer rápidamente si solo se cancela el pago mínimo, lo que afecta el ingreso mensual y genera presión financiera constante.



Existen dos estrategias comunes para reducir deudas y la primera es el método "bola de nieve", que consiste en pagar primero las deudas más pequeñas para lograr avances rápidos y mantener la motivación. La segunda es el método "avalancha", que prioriza las deudas con la tasa de interés más alta para disminuir el costo total en intereses. Ambas opciones son válidas, siempre que haya constancia.

En algunos casos, cuando hay varias obligaciones dispersas, resulta útil evaluar la consolidación de deudas en un solo crédito con mejores condiciones. Entidades financieras como Bancolombia cuentan con productos para la reorganización de pasivos, lo que puede ayudar a reducir el número de cuotas y facilitar el control del presupuesto. Destinar una parte de la prima al pago de deudas puede ser una de las más efectivas para empezar el nuevo año con mayor tranquilidad y capacidad de ahorro.



Invertir según el perfil de cada persona

Una vez controladas las deudas, la prima navideña o la de mitad de año puede convertirse en un primer paso hacia la inversión. Existen alternativas para distintos perfiles: quienes prefieren opciones más conservadoras suelen optar por depósitos a término fijo o fondos de inversión de bajo riesgo, que priorizan la estabilidad del capital. Por otro lado, quienes están dispuestos a asumir mayores fluctuaciones pueden explorar fondos balanceados, acciones, renta variable o instrumentos internacionales.

Especialistas advierten que, antes de invertir, es fundamental conocer el perfil de riesgo, definir metas claras, como ahorro para vivienda, educación o retiro. Además, Bancolombia recomienda asesorarse con expertos para evitar decisiones impulsivas.



Fortalecer el ahorro

Otra opción clave para el uso de la prima es el ahorro, pues contar con un fondo de emergencias equivalente a tres o seis meses de gastos básicos permite enfrentar situaciones como pérdida de empleo, enfermedades o gastos inesperados sin recurrir a créditos.

Las cuentas de ahorro con "bolsillos" o separaciones por objetivos se han convertido en una herramienta útil para organizar el dinero. A través de estas, las personas pueden destinar una parte de la prima a metas concretas, como estudios, viajes futuros o la cuota inicial de una vivienda, sin mezclar estos recursos con el gasto diario.



Gastar con moderación

Diciembre es una de las temporadas de mayor consumo, pero también de mayor riesgo de fraude. Compras en línea, promociones falsas, mensajes de supuestas entidades financieras y solicitudes de datos personales aumentan durante estas fechas.

Por esta razón, Bancolombia recomienda definir previamente un monto máximo del gasto de la prima para regalos, celebraciones y salidas, con el fin de no comprometer el presupuesto del inicio de año. Además, es fundamental mantener buenas prácticas de seguridad digital: no compartir claves, desconfiar de enlaces sospechosos y verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones.

