¿En cuánto ha subido el salario mínimo en Colombia desde 2020? Este ha sido el aumento más alto

Al llegar las fechas decembrinas, no solo inician las compras navideñas, las reuniones familiares, ni la espera por el pago de la prima de fin de año para muchos colombianos, sino que también comienzan las concertaciones en torno al aumento del salario mínimo para el año entrante. El pasado primero de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional, las centrales de trabajadores y las agrupaciones empresariales se reunieron como cada año para negociar el incremento de este pago, a la espera de que antes del 15 del mismo mes se tenga un acuerdo oficial al respecto.

Sobre el tema han surgido diferentes propuestas. Mientras que los trabajadores esperan que el aumento sea de dos dígitos y se acerque al 12%, los empresarios, por otro lado, consideran que este no puede superar el 7 o el 8 por ciento, pues dicha propuesta de incremento respondería directamente a las cifras económicas que registre la nación para el año actual. El Gobierno Nacional, por su parte, también apoya que la subida sea de dos cifras, aunque guarda prudencia a la espera de que se haga efectiva una concertación antes de que se venzan los plazos establecidos.

Esta serie de planteamientos que actualmente marca la coyuntura nacional también enciende la curiosidad entre los colombianos con respecto al histórico de incrementos que se han fijado en Colombia. Al igual que ocurre en la actualidad, durante años previos se han presentado choques, pugnas y discusiones alrededor del aumento del mínimo, razón por la cual merece la pena conocer más sobre las recientes alzas en el mínimo registradas durante los últimos años, y si se han dado mediante decreto presidencial o una concertación previa entre los actores que intervienen en la mesa.



¿De cuánto han sido los últimos aumentos del salario mínimo en Colombia?

Entre 2020 y el año 2025, el salario mínimo mensual legal de Colombia ha pasado de los $877.803 a $1'423.500, lo que representa un incremento del 62,2% en un transcurso de 5 años. Este es el histórico de los más recientes aumentos del pago mínimo en Colombia:



Año Salario mínimo total Incremento nominal 2020 $877.803 pesos 6.0% 2021 $908.526 pesos 3.5% 2022 $1'000.000 pesos 10.07% 2023 $1'160.000 pesos 16% 2024 $1'300.000 pesos 12% 2025 $1'423.500 pesos 9.53%

¿Cuántos aumentos se han fijado por concertación y cuántos por decreto?

El salario mínimo, acorde con la normativa nacional, puede fijarse a través de una concertación entre trabajadores, empresarios y Gobierno durante la primera mitad del mes de diciembre, o vía decreto presidencial en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes. Lo ideal es que anualmente se fije este incremento con base en lo que se pueda dialogar y acordar entre las partes involucradas, pero para llegar a este punto se requiere que tanto trabajadores como empresarios y Gobierno sienten sus bases sobre una propuesta intermedia que los beneficie a todos.

Debido a la complejidad de conseguir esta concertación, merece la pena reconocer aquellos incrementos en el salario mínimo que se decidieron a través de un diálogo entre partes y aquellos que han requerido de la intervención presidencial para hacerse realidad. Para fijar los aumentos de los años 2020 y 2021, periodos notoriamente impactados por la pandemia del COVID-19, se requirió de un decreto presidencial.

Ya en 2022, cuando el salario mínimo llegó al millón de pesos, el proceso para fijar el aumento se hizo vía concertación; gremios, empresarios y Gobierno Nacional lograron llegar a un acuerdo sin acudir al decreto presidencial. El año 2023 corrió con la misma suerte que su predecesor, pero los dos posteriores requirieron de un decreto presidencial, pues las partes no lograron llegar a una cifra en común. En síntesis, esta es la lista de los años en los que se fijó el salario mínimo mediante concertación o mediante decreto:

Año 2020: decreto presidencial.

decreto presidencial. Año 2021: decreto presidencial.

decreto presidencial. Año 2022: concertación.

concertación. Año 2023: concertación.

concertación. Año 2024: decreto presidencial.

decreto presidencial. Año 2025: decreto presidencial.

