En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿En cuánto ha subido el salario mínimo en Colombia desde 2020? Este ha sido el aumento más alto

¿En cuánto ha subido el salario mínimo en Colombia desde 2020? Este ha sido el aumento más alto

Se acerca la fecha límite para el aumento del salario mínimo 2026 en Colombia y, con él, también surgen ciertas dudas e incógnitas sobre el comportamiento de esta cifra a lo largo de los años. Este es el histórico del aumento del pago mínimo en el país de los últimos seis años.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
DINERO.jpg
El incremento del mínimo es un debate de todos los años. -
Foto: Getty Images y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad