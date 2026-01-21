Estos son los productos que estarán exentos de los aranceles impuestos por el gobierno de Ecuador

Luego de que el presidente Daniel Noboa anunciará que a partir de febrero de este año impondrá aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, por "falta de reciprocidad y acciones firmes" en relación a la seguridad y el narcotráfico, ese país aclaró que hay algunas excepciones que no tendrían la denominada "tasa de seguridad".

Noboa indicó en su cuenta de X lo siguiente: "Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

El mandatario reiteró que esta medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume". Por otro lado, el gobierno ecuatoriano enfatizó que "la tasa es exigible a las operaciones de importación que generen obligación tributaria aduanera, y deberá ser considerada por los importadores en los procesos de nacionalización de mercancías de origen colombiano".



Es importante resaltar que en el campo comercial, entre enero y noviembre pasado, Ecuador fue el sexto destino de las exportaciones colombianas, al recibir el 3,7 % del total. Algunos de los productos que más hacen parte de estas exportaciones son la energía eléctrica, los cosméticos, medicamentos, plásticos y autopartes. Por otro lado, los departamentos colombianos que principalmente se benefician de esta venta externa hacia Ecuador son Nariño, Cauca y Valle del Cauca.



¿Qué excepciones tendrían los aranceles de Ecuador?

El Gobierno de Ecuador dijo en un comunicado este miércoles que "la decisión contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos. Y será aplicada a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), conforme a la normativa vigente".



Reiteró en el documentó que "Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal".

Algunos miembros del gobierno de Gustavo Petro se han pronunciado, entre ellos el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien resaltó en su cuenta de X que Colombia ha cooperado con Ecuador en materia de energía, sobre todo en el último trimestre de 2024, cuando el país vecino sufrió una crisis eléctrica por la severa sequía que afectó a las principales hidroeléctricas de ese país.

"Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos", indicó el funcionario.

