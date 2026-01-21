En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
NEILL FELIPE CUBIDES
ESPAÑA
SNEYDER PINILLA
TRANSMILENIO
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

MUNDO  / Ecuador anuncia aranceles del 30% a Colombia por falta de "compromiso" para enfrentar criminales

Ecuador anuncia aranceles del 30% a Colombia por falta de "compromiso" para enfrentar criminales

El presidente Daniel Noboa indicó que la medida de aranceles iniciará el 1 de febrero y "se mantendrá hasta que exista un compromiso real" para enfrentar grupos criminales que delinquen en la frontera.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de ene, 2026
Daniel Noboa, presidente de Ecuador -
AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó en las últimas horas que aplicará aranceles a Colombia con una tasa del 30%, según él, porque no hay compromiso por parte del Gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera “con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

A través de su cuenta de X, el mandatario indicó lo siguiente: “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

Agregó el presidente que, "por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero".

Aranceles de Ecuador a Colombia iniciarán el 1 de febrero

Según Noboa, "esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume".

Hsata el momento, ni el Gobierno nacional ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado frente a los aranceles impuestos a Colombia por el presidente ecuatoriano.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

