Estos son los resultados de La Caribeña Día 24 de septiembre: conozca el número ganador

La jornada del miércoles, 24 de septiembre de 2025 se realizó un nuevo sorteo de La Caribeña Día. Este evento diario de azar es uno de los más tradicionales y cuenta con una amplia base de seguidores tanto en la región Caribe como en diversas zonas de Colombia. La transmisión en vivo, pautada para las 2:30 p. m., generó la habitual expectativa entre miles de ciudadanos que participan diariamente probando su suerte.



Número ganador del 24 de septiembre

El resultado oficial del sorteo de este 23 de septiembre arrojó el siguiente número:



Número ganador:

Quinta cifra:

Es importante destacar que, además de las cuatro cifras principales, la documentación del sorteo hace mención de una quinta cifra, por lo que a los participantes se les aconseja verificar la validez de todos los dígitos de su tiquete en los puntos de venta autorizados o a través de su distribuidor habitual.

Mecánicas y Accesibilidad del Juego

La popularidad de La Caribeña Día es gracias a la variedad de opciones que ofrece a los apostadores, permitiendo seleccionar la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias. Las modalidades de participación son diversas y determinan la forma en que el jugador puede obtener un premio, según la coincidencia de las cifras y su orden.

La opción más completa es la de Cuatro cifras directo, también conocida como "superpleno", la cual exige acertar el número completo en el orden exacto de extracción. Existe también la variante combinada de las Cuatro cifras, donde el premio se reconoce si las cifras resultan correctas sin importar el orden en que aparezcan.



Para quienes eligen formatos más sencillos, el sorteo contempla el acierto de las tres últimas cifras. Esto incluye la modalidad Tres cifras directo, que requiere el orden exacto, y las Tres cifras combinadas, que premia si las últimas tres cifras coinciden en cualquier orden. Las apuestas de menor complejidad se centran en las últimas dos o una cifra. El acierto de las dos últimas cifras en la posición correcta se conoce como Dos cifras o “pata”. Finalmente, la opción Una cifra o “uña” premia al jugador que acierta solamente la última cifra del número ganador.

El rango de inversión en este juego busca garantizar la accesibilidad, pues el valor mínimo para participar es de $500 pesos, mientras que la apuesta máxima permitida alcanza los $10.000 pesos.

A medida que el valor del premio aumenta, también lo hacen los requisitos documentales. Si el premio es menor a 48UVT, se reclaman con el tiquete original, documento de identidad y copia de la cédula. Si se encuentra en el rango de 48 y 181 UVT, se añade la exigencia de diligenciar el formato conocido como SIPLAFT. Los premios más cuantiosos, aquellos superiores a 182 UVT, requieren, además de los documentos previos, una certificación bancaria que debe estar vigente. En estos casos de altos montos, el pago no es inmediato, sino que se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo estimado de ocho días hábiles.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL