Estos son los usuarios de Nequi que podrían recibir dinero extra en septiembre: los requisitos.

Nequi anunció el inicio de una campaña que busca "impulsar el uso de sus servicios de recepción de dinero desde el exterior". Bajo el nombre "Pasa la voz y gana lucas", la propuesta estará disponible entre el 5 de septiembre y el 2 de octubre de 2025. Durante ese periodo, los usuarios que logren invitar a nuevos clientes para recibir su primera remesa o transferir fondos desde PayPal o Payoneer, podrán recibir incentivos económicos.

La mecánica parte de un sistema de referidos, pues cada cliente activo de Nequi recibe un código único dentro de la aplicación, que puede compartir con conocidos o familiares que aún no hayan utilizado la plataforma para recibir giros internacionales o transferencias digitales. Una vez el nuevo usuario complete la operación y registre el código en la aplicación, el referido se hace válido y el participante obtiene la recompensa.



Nequi está regalando plata a quienes sigan estos pasos

La iniciativa contempla dos modalidades de premios. Por un lado, quienes logren que un nuevo usuario reciba una remesa en Nequi podrán recibir $15.000 por cada referido válido, con un límite de 5.500 premios durante toda la campaña. Por otro lado, aquellos que inviten a alguien a realizar su primera transferencia desde PayPal o Payoneer podrán recibir $10.000, con un total de 4.000 incentivos disponibles.

La entrega de estos abonos se hará de manera semanal, según el orden de llegada de las transacciones. En el caso de las remesas, cada semana se seleccionarán los primeros 1.375 participantes, cuyos referidos cumplan con la condición. En el caso de PayPal y Payoneer, los incentivos se otorgarán a los primeros 1.000 participantes semanales. Esto implica que, además de invitar, el tiempo en el que el referido realice la operación es determinante para asegurar la recompensa. Los usuarios interesados en la iniciativa de Nequi deben cumplir con una serie de pasos establecidos en los términos y condiciones oficiales:



Cada participante recibe en la aplicación Nequi un código único, el cual será asignado directamente a través del centro de notificaciones. El participante debe enviar su código a personas que nunca hayan recibido una remesa ni realizado transferencias desde PayPal o Payoneer hacia Nequi.

El referido deberá, por primera vez, realizar una de las siguientes acciones en Nequi:

Recibir una remesa internacional.

Transferir dinero desde su cuenta PayPal o Payoneer.

Una vez realizada la operación, el nuevo usuario debe ingresar a su centro de notificaciones dentro de la aplicación Nequi y completar el formulario dispuesto. Allí deberá indicar:

El código de referido.

El producto utilizado (Remesas, PayPal o Payoneer).

Su número de Nequi.

Los requisitos para participar en campaña de Nequi

Los requisitos para participar están delimitados en los términos y condiciones publicados por Nequi. Solo podrán hacerlo personas mayores de 18 años, con capacidad legal y con una cuenta activa en la plataforma. El mismo requisito aplica para el referido, quien deberá abrir o tener una cuenta Nequi activa durante la vigencia de la campaña.



Cada usuario puede invitar a más de un amigo o conocido, y no existe un límite en la cantidad de códigos que se pueden compartir. Sin embargo, el beneficio económico solo se hará efectivo si los referidos cumplen con los pasos establecidos: recibir una remesa o realizar la primera transferencia desde PayPal o Payoneer, y registrar el código de invitación en el formulario habilitado en la sección de notificaciones de la aplicación.

La campaña comenzó el viernes 5 de septiembre a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el jueves 2 de octubre a las 11:59 de la noche. El periodo se divide en semanas de participación, que inician cada viernes y finalizan cada jueves. Una vez finalizada la campaña, Nequi tendrá hasta 30 días calendario para hacer los abonos correspondientes en las cuentas de los participantes ganadores. En la aplicación, el dinero se reflejará bajo el concepto "Ganaste por referir".

Los términos también incluyen causales de exclusión, pues Nequi podrá descalificar a los participantes que incurran en prácticas fraudulentas, compartan información falsa o manipulen el proceso de alguna manera. Además, la entidad se reserva el derecho de excluir a quienes tengan cuentas bloqueadas, embargadas o en mora con el banco. En caso de detectarse fraude o uso indebido de la campaña, Nequi podrá suspender de manera inmediata la participación, e incluso tomar acciones legales si terceros resultan afectados por las acciones de un usuario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

