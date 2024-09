Exministro explica por qué se debe eliminar el subsidio del Gobierno al ACPM en Colombia

Los bloqueos viales de los camioneros como protesta por el alza del ACPM han provocado malestar social, pérdidas económicas para muchos sectores y tensiones políticas. Ahora Ecopetrol advierte riesgos en el suministro de combustibles.

Para conocer detalles del subsidio al diésel que el Gobierno y expertos han asegurado que se debe terminar, Mauricio Cárdenas Santamaria, exdirector de Planeación y exministro de Hacienda y de Transporte, estuvo en Signo Pesos.

“Ese ajuste es necesario. Creo que no puede ir solo, tiene que ir acompañado de otras medidas: tiene que ser gradual, más lento, no puede ser un aumento tan fuerte. A la gente lo que realmente le cuesta mucho trabajo entender es por qué el apretón lo va a tener que pagar la gente de su propio bolsillo mientras que el Gobierno sigue en una política de aumentar el gasto, donde no hay la más mínima austeridad”, manifestó el exministro Mauricio Cárdenas.

Para el experto, “a largo plazo no se puede sostener una economía en la que vamos a gastarnos 12 billones de pesos subsidiando el ACPM. No existe esa plata. Ese subsidio pues llegó la hora de acabarlo, pero eso no puede ir como lo quiere hacer el Gobierno de una manera unilateral”.

