Resultado Chontico Día hoy 15 de agosto de 2025: conozca los números ganadores

El chance Chontico es uno de los juegos de azar autorizados en Colombia, respaldado por la Lotería del Valle. Su operación se realiza en dos jornadas diarias: Chontico Día, con sorteo a la 1:00 p. m., y Chontico Noche, transmitido a las 7:00 p. m. de lunes a viernes, a las 10:00 p. m. los sábados, y a las 8:00 p. m. los domingos y festivos. Esta frecuencia permite una participación constante por parte de los jugadores.
La dinámica del juego consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta. Las jugadas pueden realizarse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales. Los premios se asignan según el número acertado y el tipo de coincidencia: total o parcial.
Los valores entregados varían según el acierto. Una coincidencia exacta de las cuatro cifras otorga $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras pagan $400, dos cifras $50, y una cifra $5 por peso. También existen modalidades combinadas que ofrecen diferentes niveles de ganancia, ajustadas a las probabilidades de cada tipo de apuesta.
Resultados Chontico Día hoy, viernes 15 de agosto de 2025
El sorteo Chontico Día de hoy viernes, 15 de agosto de 2025, arrojó como número ganador el xx con quinta cifra xx.
A continuación, los resultados de los últimos sorteos:
- Chontico Noche #6251 (14 de agosto): 2142
- Chontico Día #8157 (14 de agosto): 8837
- Chontico Noche #6250 (13 de agosto): 4097
- Chontico Día #8156 (13 de agosto) 0211
- Chontico Noche #6249 (12 de agosto): 4284
- Chontico Día #8155 (12 de agosto): 3921
- Chontico Noche #6248 (11 de agosto): 3014
- Chontico Día #8154 (11 de agosto): 6214
- Chontico Noche #6247 (10 de agosto): 2864
- Chontico Día #8153 (10 de agosto): 8334
- Chontico Noche #6246 (09 de agosto): 4190
- Chontico Día #8152 (09 de agosto): 2841
- Chontico Noche #6245 (08 de agosto): 9362
- Chontico Día #8151 (08 de agosto): 0547
- Chontico Noche #6244 (07 de agosto): 4210
- Chontico Día #8150 (07 de agosto): 1144
- Chontico Noche #6243 (06 de agosto): 6582
- Chontico Día #8149 (06 de agosto): 2963
- Chontico Noche #6242 (05 de agosto): 7651
- Chontico Día #8148 (05 de agosto): 4169
- Chontico Noche #6241 (04 de agosto): 7599
- Chontico Día #8147 (04 de agosto): 1056
¿Cómo reclamar los premios del Chontico?
Para reclamar un premio, el jugador debe verificar el número apostado y compararlo con el resultado oficial del sorteo. Si hay coincidencia total o parcial, se calcula el valor del premio según el monto apostado y el tipo de acierto.
Los premios menores (una o dos cifras) pueden cobrarse directamente en el punto de venta, siempre que no superen el límite establecido por la empresa operadora. Es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad.
En el caso de premios mayores (cuatro cifras exactas), el proceso requiere documentación adicional: fotocopia del documento de identidad, formulario de pago con datos personales completos y, en algunos casos, huella dactilar. Este trámite se realiza en oficinas autorizadas.
Los premios superiores a cierto monto están sujetos a una retención del 20 % por impuesto sobre ganancias ocasionales, aplicada automáticamente al momento del pago. Es fundamental conservar el tiquete original, ya que es el único comprobante válido. En caso de pérdida o deterioro, no se podrá realizar el cobro. Además, los premios tienen una vigencia limitada, por lo que se recomienda verificar los plazos establecidos para reclamarlos.