Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ACCIDENTE BOGOTÁ
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
ITAGÜÍ
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado Chontico Día hoy 15 de agosto de 2025: conozca los números ganadores

Resultado Chontico Día hoy 15 de agosto de 2025: conozca los números ganadores

Este viernes hubo nuevo sorteo de Chontico Día. Conozca los números ganadores y cómo reclamar su premio en caso de ser el afortunado campeón.

Resultado Chontico Día hoy
Resultados Chontico Día -
Redes sociales
Por: Camilo Rojas
|
Actualizado: agosto 15, 2025 12:56 p. m.

El chance Chontico es uno de los juegos de azar autorizados en Colombia, respaldado por la Lotería del Valle. Su operación se realiza en dos jornadas diarias: Chontico Día, con sorteo a la 1:00 p. m., y Chontico Noche, transmitido a las 7:00 p. m. de lunes a viernes, a las 10:00 p. m. los sábados, y a las 8:00 p. m. los domingos y festivos. Esta frecuencia permite una participación constante por parte de los jugadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La dinámica del juego consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta. Las jugadas pueden realizarse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales. Los premios se asignan según el número acertado y el tipo de coincidencia: total o parcial.

Últimas Noticias

  1. Resultados Lotería del Quindío, jueves 5 de junio de 2025: revise si su boleto fue el ganador
    Getty Images/ Lotería del Quindío

    Resultados de la Lotería del Quindío último sorteo 14 de agosto de 2025: los números ganadores

  2. Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo 24 de julio de 2025: los números ganadores
    Getty Images/ Lotería de Bogotá

    Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo 14 de agosto de 2025: los números ganadores

Los valores entregados varían según el acierto. Una coincidencia exacta de las cuatro cifras otorga $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras pagan $400, dos cifras $50, y una cifra $5 por peso. También existen modalidades combinadas que ofrecen diferentes niveles de ganancia, ajustadas a las probabilidades de cada tipo de apuesta.

Publicidad

Resultados Chontico Día hoy, viernes 15 de agosto de 2025

El sorteo Chontico Día de hoy viernes, 15 de agosto de 2025, arrojó como número ganador el xx con quinta cifra xx.

Publicidad

A continuación, los resultados de los últimos sorteos:

  • Chontico Noche #6251 (14 de agosto): 2142
  • Chontico Día #8157 (14 de agosto): 8837
  • Chontico Noche #6250 (13 de agosto): 4097
  • Chontico Día #8156 (13 de agosto) 0211
  • Chontico Noche #6249 (12 de agosto): 4284
  • Chontico Día #8155 (12 de agosto): 3921
  • Chontico Noche #6248 (11 de agosto): 3014
  • Chontico Día #8154 (11 de agosto): 6214
  • Chontico Noche #6247 (10 de agosto): 2864
  • Chontico Día #8153 (10 de agosto): 8334
  • Chontico Noche #6246 (09 de agosto): 4190
  • Chontico Día #8152 (09 de agosto): 2841
  • Chontico Noche #6245 (08 de agosto): 9362
  • Chontico Día #8151 (08 de agosto): 0547
  • Chontico Noche #6244 (07 de agosto): 4210
  • Chontico Día #8150 (07 de agosto): 1144
  • Chontico Noche #6243 (06 de agosto): 6582
  • Chontico Día #8149 (06 de agosto): 2963
  • Chontico Noche #6242 (05 de agosto): 7651
  • Chontico Día #8148 (05 de agosto): 4169
  • Chontico Noche #6241 (04 de agosto): 7599
  • Chontico Día #8147 (04 de agosto): 1056

¿Cómo reclamar los premios del Chontico?

Para reclamar un premio, el jugador debe verificar el número apostado y compararlo con el resultado oficial del sorteo. Si hay coincidencia total o parcial, se calcula el valor del premio según el monto apostado y el tipo de acierto.

Los premios menores (una o dos cifras) pueden cobrarse directamente en el punto de venta, siempre que no superen el límite establecido por la empresa operadora. Es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad.

En el caso de premios mayores (cuatro cifras exactas), el proceso requiere documentación adicional: fotocopia del documento de identidad, formulario de pago con datos personales completos y, en algunos casos, huella dactilar. Este trámite se realiza en oficinas autorizadas.

Publicidad

Los premios superiores a cierto monto están sujetos a una retención del 20 % por impuesto sobre ganancias ocasionales, aplicada automáticamente al momento del pago. Es fundamental conservar el tiquete original, ya que es el único comprobante válido. En caso de pérdida o deterioro, no se podrá realizar el cobro. Además, los premios tienen una vigencia limitada, por lo que se recomienda verificar los plazos establecidos para reclamarlos.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico

Loterías

Resultados