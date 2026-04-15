Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 15 de abril de 2026: números ganadores

En esta jornada, la Lotería de Manizales lleva a cabo su sorteo semanal, concentrando la atención de jugadores en distintas regiones de Colombia que esperan acertar el número y la serie del premio mayor. Este juego, además de ofrecer importantes incentivos económicos, se consolida como un respaldo clave para el financiamiento del sector salud.



El sorteo se desarrolla en horas de la noche bajo estrictos controles y supervisión oficial, lo que garantiza la transparencia en cada una de las etapas del proceso. La transmisión se realiza EN VIVO a través de plataformas digitales y canales autorizados, permitiendo a los participantes seguir en tiempo real la extracción de los números.



Resultados de la Lotería de Manizales, miércoles 15 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados del sorteo:



Número ganador : 3173

: 3173 Serie: 277

Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes únicamente con información oficial antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos datos en el orden exacto en que son anunciados durante el sorteo.

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Cada billete está dividido en fracciones, lo que permite a los jugadores participar con diferentes valores de inversión. En caso de resultar ganador con una fracción, el pago del premio se realiza de forma proporcional.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo ofrece un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de $2.600 millones, acompañado de una amplia estructura de premios secos y aproximaciones.

Entre los principales premios se destacan:



3 secos de $200 millones

5 secos de $100 millones

10 secos de $80 millones

10 secos de $60 millones

10 secos de $50 millones

10 secos de $40 millones

Asimismo, el plan contempla premios por aciertos parciales, como tres o dos cifras iniciales o finales, la última cifra y el número en cualquier orden, lo que aumenta las probabilidades de ganar.



Así es como puede reclamar los premios de la Lotería de Manizales

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en perfecto estado, sin enmendaduras ni deterioro, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio.



Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben reclamarse directamente ante el operador oficial, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Cabe recordar que los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia y deben reclamarse dentro de los plazos estipulados.

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Con este nuevo sorteo del miércoles 15 de abril de 2026, la Lotería de Manizales reafirma su tradición en el país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan que la suerte esté de su lado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co