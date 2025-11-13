Así puede postularse a las 60 vacantes de empleo en Bogotá para ser operario de aseo

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la estrategia 'Talento Capital', anunció la apertura de 60 vacantes de empleo para operarios de aseo en colaboración con la empresa aliada Casa Limpia. Estas oportunidades de empleo formal están dirigidas a ciudadanos con o sin experiencia previa, esto con la intención de conectar con las personas que buscan trabajo con el sector de servicios.

La convocatoria, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), busca cubrir el personal requerido para tareas de limpieza y mantenimiento. Es importante señalar que, según las directrices de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la SDDE, para acceder a estas vacantes no se requieren intermediarios o el pago de dineros.

Las vacantes estarán en feria de empleo del 14 de noviembre

La feria de empleo donde se gestionarán estas vacantes se programó para el viernes 14 de noviembre de 2025. La jornada de atención se desarrollará en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, específicamente en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 100 #100-80. Los interesados deben asistir en el horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m.



La única posición disponible especificada en esta oferta de trabajo y sus condiciones laborales es la de operario de aseo, según la información difundida por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Las personas seleccionadas serán responsables de prestar servicios de aseo y limpieza, lo que implica ejercer actividades de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de los clientes que contraten los servicios de la empresa aliada. En la oferta piden disponibilidad inmediata para trabajar y una buena actitud para aprender.



Requisitos para postularse a vacantes de empleo en Bogotá

El cargo acepta personal con o sin formación o educación formal. Los aspirantes pueden postularse sin experiencia laboral o con experiencia, sin embargo, sí es un requisito principal saber leer y escribir. El salario base que ofrecen es de $1.423.500 e incluye prestaciones de ley. El contrato ofrecido es de tipo obra labor y la jornada laboral contempla turnos rotativos, de lunes a domingo



Los aspirantes que cumplan con los requisitos y estén interesados en aplicar a estas 60 vacantes deben presentarse en el lugar y hora indicados llevando consigo la documentación indispensable. Los documentos que los ciudadanos deben presentar son:



Hoja de vida actualizada e impresa.

Cédula de ciudadanía o documento de identidad.

Celular con internet para realizar el registro de asistencia y postulación.

La entidad también dispuso de un formulario en línea para que los interesados puedan diligenciarlo previamente y así confirmar su asistencia a la jornada. Este proceso busca facilitar la inscripción y gestión de los datos de los candidatos, que incluyen número de documento, nombres y apellidos, número de celular, correo electrónico y edad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co