"Irresponsable": Consejo Gremial critica aumento de 23 % en salario mínimo y habla de consecuencias

El Gobierno colombiano anunció este lunes un aumento del 23 por ciento del "salario mínimo vital", que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos (unos 535 dólares) incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro.

"Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares)”, a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.



A propósito de esta decisión, Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, manifestó una oposición tajante frente al incremento del 23 por ciento en el salario mínimo para el año 2026, calificando la decisión del gobierno nacional como una medida "irresponsable".



Según Sánchez, este aumento —que eleva el salario a 2 millones de pesos— representa un "tiro en el pie" para el país, especialmente en un contexto de emergencia económica, y generaría un sobrecosto en el presupuesto nacional superior a los 9.5 billones de pesos.



"Buenas intenciones le van a costar mucho a los empleadores"

El líder gremial dijo que solo 3.4 millones de colombianos ganan el salario mínimo, por lo que el beneficio es reducido frente al perjuicio que sufrirán los 52 millones de habitantes debido al encarecimiento de la vida. Señaló que las administraciones de los edificios subirán por cuenta de la decisión del Gobierno Nacional y también añadió que se encarecerán los créditos de las tasas de interés. “Estas buenas intenciones le van a costar mucho a los empleadores, fundamentalmente al microempresario”, manifestó.

Para el dirigente, muchos microempresarios ante la imposibilidad de asumir los nuevos costos se verán obligados a despedir empleados formales y contratar informales para mantener la rentabilidad. Señaló que la informalidad seguirá creciendo, afectando a los 12 millones de personas que ya ganan menos de un salario mínimo y que no recibirán este incremento.

En su análisis, Sánchez manifestó que el aumento disparará los costos en sectores clave, ya que servicios como las tarifas de servicios públicos, las administraciones de edificios, la salud prepagada y los copagos están indexados al salario mínimo.

En conclusión, desde la perspectiva del Consejo Gremial, el incremento no es un acto de justicia social, sino una decisión técnica deficiente que pone en riesgo la estabilidad del sector empresarial, el cual es responsable de pagar prestaciones, cesantías y garantizar la formalidad laboral en el país.

Para Sánchez, este aumento salarial es como intentar apagar un incendio con gasolina: aunque la intención declarada sea ayudar, la magnitud del incremento corre el riesgo de avivar la inflación y la informalidad, terminando por consumir el poder adquisitivo que se pretendía proteger. "Queremos defender al empleado colombiano porque desde el sector empresarial pagamos las vacaciones y cesantías, por eso nos preocupa", apuntó.

