ECONOMÍA  / "Irresponsable": Consejo Gremial critica aumento de 23 % en salario mínimo y habla de consecuencias

"Irresponsable": Consejo Gremial critica aumento de 23 % en salario mínimo y habla de consecuencias

Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, expuso los que considera efectos negativos para la economía colombiana luego de la decisión del Gobierno Nacional.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 30 de dic, 2025
