EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

ECONOMÍA  / Dian lanza convocatoria de empleo en 2025: cómo inscribirse a las 1.990 vacantes disponibles

Dian lanza convocatoria de empleo en 2025: cómo inscribirse a las 1.990 vacantes disponibles

La CNSC dio a conocer un nuevo proceso de selección de la Dian en el cual se ofertarán 1.990 vacantes. La inscripción se hace por medio del aplicativo SIMO.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de nov, 2025
Dian lanza convocatoria de empleo en 2025: cómo inscribirse a las 1.990 vacantes disponibles
Algunas de las ofertas de empleo ya se encuentran en la plataforma SIMO. -
Dian/ Getty Images

