¿A quiénes les sube el sueldo y a quiénes no tras anuncio del presidente Petro sobre salario mínimo?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su alocución del lunes 29 de diciembre, dio a conocer el aumento del salario mínimo para el próximo año. Los trabajadores que devengan el pago mínimo a nivel nacional tendrán un aumento del 23% en sus ingresos. Ese incremento entrará en vigencia a partir del jueves 1º. de enero de 2026.

Este fue el tercer aumento del salario mínimo que el presidente Petro fijó por decreto desde el inicio de su mandato. Esto se debió a la falta de un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresarios en la mesa de concertación. La cifra, como lo habían adelantado funcionarios del Gobierno, es de dos dígitos, un valor opuesto y muy superior al que proponían los empresarios.



"El incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias", aseguró el presidente Petro.



¿A quiénes les sube el salario y a quiénes no tras el anuncio de Petro?

Con el incremento del 23% el salario bruto mínimo quedará en $1.750.905, y alcanzaría los dos millones de pesos sumando el correspondiente auxilio de transporte, que queda en $249.095. El Código Sustantivo del Trabajo establece que el salario mínimo es la cifra exacta sobre la cual ningún trabajador puede recibir menos.

A pesar de que se incremente el salario mínimo, las empresas no están obligadas a aumentar los salarios que superen esa cifra. Algunas empresas optan por aumentar el salario de sus trabajadores en el mismo porcentaje que se aumentó el mínimo. Sin embargo, otras prefieren hacerlo con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), "un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo", según el Dane.

Esta práctica busca compensar el impacto de la inflación, permitiendo que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantenga estable y su salario real no sufra una pérdida de valor significativa. En ese sentido, a los trabajadores que ganen más del mínimo no les subirá el salario a menos que así lo efectúe su empresa. Asimismo, los trabajadores informales, que dependen de otras variables para recibir su salario, tampoco podría estar recibiendo una mejor remuneración.

Hay un tipo de remuneración, conocida como salario integral, que si varía dependiendo del incremento del salario mínimo. El salario integral es un tipo de retribución que reciben aquellos trabajadores con pagos considerablemente altos y que, como su nombre lo indica, integra el pago básico más un factor prestacional.

El salario integral incluye dentro de sí las respectivas prestaciones sociales, el pago de recargos nocturnos u horas extras, las primas de servicios y otras compensaciones adicionales. Adicionalmente, este tipo de salario otorga ciertos beneficios a las empresas y a los trabajadores que la reciben, entre los que se incluyen:



Retención del trabajador.

Simplificaciones en nómina.

Ahorros en costos para empleadores.

Un salario solamente puede ser considerado integral cuando, según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, este es superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) sumándole el respectivo factor prestacional (30% de esta suma de los 10 salarios mínimos). Tras aumento del salario mínimo, así quedará el salario integral 2026.