¿Jugó la Lotería de Cundinamarca? Los resultados del último sorteo de hoy, lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que entrega un premio mayor de miles de millones de pesos. Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para comprobar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.

Resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy, 9 de noviembre

La Lotería de Cundinamarca tiene programado un nuevo sorteo para este lunes. Los participantes podrán consultar las cifras ganadoras una vez finalice el juego y la entidad publique el reporte oficial.

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Estos son los datos que debe revisar:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial].

Serie: [pendiente de publicación oficial].

Fecha del sorteo: lunes 9 de noviembre de 2026.

Número de sorteo: [pendiente de confirmación].

Premio mayor: [pendiente de confirmación oficial].

Además del premio principal, la lotería cuenta con otras categorías de premios, entre ellas premios secos y aproximaciones, que también pueden beneficiar a los jugadores.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza tradicionalmente sus sorteos los lunes en horas de la noche. Para conocer el horario exacto de esta edición, se recomienda consultar la programación y los canales oficiales de la entidad.

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Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican para que los participantes puedan verificar sus billetes y fracciones.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Cundinamarca?

Si participó en el sorteo de este lunes, puede comprobar si obtuvo algún premio siguiendo estos pasos:

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Consulte el resultado publicado por la Lotería de Cundinamarca. Verifique que corresponda al sorteo del 9 de noviembre de 2026. Compare el número ganador y la serie con los datos de su billete. Revise el listado de premios secos y aproximaciones. Consulte los requisitos y plazos establecidos para reclamar el dinero.

Es importante revisar tanto el número como la serie, ya que ambos datos permiten determinar si su billete coincide con la combinación ganadora.

¿Dónde verificar el número ganador y la serie?

Los resultados deben consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, donde se publica el listado de números premiados y las diferentes categorías de premios.

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Si utiliza otros portales para revisar las cifras, contraste siempre la información con el reporte oficial de la entidad. Además, conserve su billete en buen estado en caso de que resulte ganador.

El resultado definitivo de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 9 de noviembre debe actualizarse una vez se encuentre disponible el acta oficial del sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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