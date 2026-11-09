En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE CALI-BUENAVENTURA
PERLAS DE LA DNI
PAPA LEÓN XIV
ESCÁNDALO NVIDIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Jugó la Lotería de Cundinamarca? Los resultados del último sorteo de hoy, lunes 9 de noviembre

¿Jugó la Lotería de Cundinamarca? Los resultados del último sorteo de hoy, lunes 9 de noviembre

Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para comprobar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de nov, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 15 de diciembre de 2025: números ganadores
Freepik/ Lotería de Cundinamarca

Este lunes 9 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que entrega un premio mayor de miles de millones de pesos. Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para comprobar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Resultado de la Lotería de Cundinamarca hoy, 9 de noviembre

La Lotería de Cundinamarca tiene programado un nuevo sorteo para este lunes. Los participantes podrán consultar las cifras ganadoras una vez finalice el juego y la entidad publique el reporte oficial.

Publicidad

Últimas Noticias

Cayó el premio mayor de Baloto Revancha de $11.600 millones: ya hay nuevo acumulado
ECONOMÍA

Resultados Baloto y Revancha hoy, lunes 9 de noviembre: los números ganadores del sorteo

Loterías Tolima y Cundinamarca y Baloto
ECONOMÍA

Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto del 9 de noviembre: números ganadores

Estos son los datos que debe revisar:

  • Número ganador: [pendiente de publicación oficial].
  • Serie: [pendiente de publicación oficial].
  • Fecha del sorteo: lunes 9 de noviembre de 2026.
  • Número de sorteo: [pendiente de confirmación].
  • Premio mayor: [pendiente de confirmación oficial].

Además del premio principal, la lotería cuenta con otras categorías de premios, entre ellas premios secos y aproximaciones, que también pueden beneficiar a los jugadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza tradicionalmente sus sorteos los lunes en horas de la noche. Para conocer el horario exacto de esta edición, se recomienda consultar la programación y los canales oficiales de la entidad.

Publicidad

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican para que los participantes puedan verificar sus billetes y fracciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Cundinamarca?

Si participó en el sorteo de este lunes, puede comprobar si obtuvo algún premio siguiendo estos pasos:

Publicidad

  1. Consulte el resultado publicado por la Lotería de Cundinamarca.
  2. Verifique que corresponda al sorteo del 9 de noviembre de 2026.
  3. Compare el número ganador y la serie con los datos de su billete.
  4. Revise el listado de premios secos y aproximaciones.
  5. Consulte los requisitos y plazos establecidos para reclamar el dinero.

Es importante revisar tanto el número como la serie, ya que ambos datos permiten determinar si su billete coincide con la combinación ganadora.

¿Dónde verificar el número ganador y la serie?

Los resultados deben consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, donde se publica el listado de números premiados y las diferentes categorías de premios.

Publicidad

Si utiliza otros portales para revisar las cifras, contraste siempre la información con el reporte oficial de la entidad. Además, conserve su billete en buen estado en caso de que resulte ganador.

El resultado definitivo de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 9 de noviembre debe actualizarse una vez se encuentre disponible el acta oficial del sorteo.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Lotería de Cundinamarca

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad