Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre de 2026: número ganador y signo zodiacal

Este lunes 9 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y el signo zodiacal que acompañará el resultado para verificar si sus apuestas fueron premiadas.

La jornada corresponde al sorteo número 5575 y está programada para las 4:00 de la tarde, con transmisión por el Canal 1.



Resultado de Super Astro Sol del 9 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este lunes:



Número ganador: 9981

Signo zodiacal: Piscis

El último sorteo se realizó el sábado 7 de noviembre y dejó como resultado el número 9185, acompañado del signo zodiacal Libra.



¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los doce signos del zodiaco.

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Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado del sorteo en el orden correspondiente y también debe acertarse el signo zodiacal. Los jugadores pueden apostar por un solo signo o seleccionar los doce mediante la modalidad denominada 'Todos los signos'.



De acuerdo con el operador, las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 por jugada. El juego permite registrar hasta cuatro apuestas por tiquete.



¿Cuánto paga Super Astro Sol?

El plan de premios contempla tres categorías, según la cantidad de cifras acertadas en orden y la coincidencia del signo zodiacal:



Modalidad Pago por cada peso apostado Cuatro cifras y signo $42.000 Tres últimas cifras y signo $1.000 Dos últimas cifras y signo $100

Para acceder a cualquiera de estos premios es indispensable acertar el signo zodiacal seleccionado y las cifras en el orden establecido. Si el participante acierta una categoría, recibe el premio correspondiente a la más alta y no acumula los pagos de las demás.



¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Sol?

Los ganadores deben presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras ni enmendaduras, junto con un documento de identidad válido.



Según el operador, los premios inferiores a 182 UVT se pueden cobrar en los puntos de venta autorizados de los distribuidores. Para premios iguales o superiores a ese monto, el ganador debe formalizar el proceso en un punto de venta de SuRed o SuperGiros y seguir el procedimiento de pago indicado por el operador.

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El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Por eso, es importante conservar el comprobante y verificar los resultados en los canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

