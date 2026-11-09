Sinuano Día resultados último sorteo del lunes 9 de noviembre de 2026: ¿ganó el chance?

Los resultados de Sinuano Día son consultados diariamente por miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde este chance se mantiene entre los juegos de azar con mayor seguimiento. Este lunes 9 de noviembre de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo, por lo que los participantes están atentos a conocer las cifras ganadoras para verificar si obtuvieron algún premio en las modalidades habilitadas por el juego.



Sinuano Día: resultados del 9 de noviembre de 2026

Número ganador: 7217

Tres primeras cifras: 721

Tres últimas cifras: 217

Dos últimas cifras: 17

Quinta balota: 3

Una vez divulgado el resultado oficial, los jugadores podrán comparar las cifras publicadas con las registradas en sus tiquetes para determinar si lograron algún acierto. La validación debe realizarse mediante los canales autorizados del operador.



¿Qué es El Sinuano Día?

El Sinuano Día es un juego de chance colombiano con origen en la región Caribe y una amplia presencia en departamentos como Córdoba. Su nombre está relacionado con el río Sinú y forma parte de una familia de sorteos que también incluye a Sinuano Noche, ofreciendo dos oportunidades diarias para apostar. Los participantes pueden realizar apuestas sobre números de hasta cuatro cifras y escoger diferentes modalidades de juego según sus preferencias. Gracias a su frecuencia diaria y cobertura nacional, se ha convertido en uno de los chances más consultados del país.

Antes del sorteo de este lunes, el resultado más reciente correspondió al domingo 8 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 8861 y la quinta balota fue 9. Asimismo, el sábado 7 de noviembre el resultado reportado fue 4408, acompañado de la quinta balota 3. Estos resultados son frecuentemente consultados por los jugadores que siguen el comportamiento de las cifras y desean comparar los números sorteados en jornadas anteriores.

Publicidad

Uno de los datos más buscados por los apostadores es el horario del sorteo. El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La programación oficial establece que el sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y puede seguirse mediante la señal del canal Telecaribe. La realización diaria del juego permite que los participantes tengan una nueva oportunidad de apostar cada jornada y consultar rápidamente las cifras ganadoras.



Cómo se juega Sinuano Día

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto autorizado y seleccionar una combinación numérica. El juego permite apostar a una, dos, tres o cuatro cifras y ofrece diferentes modalidades de premio según el nivel de coincidencia con el resultado oficial. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

También existen modalidades combinadas en las que el orden de las cifras puede variar de acuerdo con las condiciones de la apuesta realizada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL