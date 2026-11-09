Resultados Super Astro Luna, último sorteo lunes 9 de noviembre: números ganadores y signo zodiacal

El sorteo del Super Astro Luna de este 9 de noviembre de 2026 se lleva a cabo en la noche, generando gran expectativa entre los apostadores que buscan conocer las cifras y el signo zodiacal afortunados de la jornada.



Resultados Super Astro Luna, último sorteo lunes 9 de noviembre

Los apostadores de este popular juego de suerte y azar en Colombia consultan los canales oficiales para verificar las balotas sorteadas. A continuación se detallan los datos del premio mayor correspondientes a la más reciente edición de este sorteo autorizado por las autoridades competentes en el territorio nacional:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

¿Qué hacer en caso de resultar ganador de un premio?

Los ciudadanos que logren acertar los números y el signo zodiacal deben seguir un protocolo estricto para gestionar el cobro de los recursos obtenidos. En primer lugar, es fundamental conservar el tiquete en perfecto estado, ya que este documento físico o electrónico funge como el título al portador indispensable para validar la apuesta ante la red de distribución autorizada.

Posteriormente, el apostador debe presentarse en los puntos de pago autorizados o en las oficinas principales con su documento de identidad original y copia del mismo. Cabe destacar que, conforme a las normativas tributarias vigentes en el país para los juegos de suerte y azar, los premios están sujetos a retenciones de ley, tales como el impuesto a las ganancias ocasionales, el cual es descontado directamente por el operador autorizado al momento de efectuar la entrega del dinero.

Publicidad

Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades reiteran la importancia de apostar exclusivamente a través de redes legales y operadores debidamente autorizados por Coljuegos, la entidad estatal encargada de regular, autorizar y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia. Jugar en redes legalmente constituidas garantiza que los recursos recaudados se transfieran de manera directa al sistema de salud pública del país, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y a la financiación de los hospitales públicos. Asimismo, la participación en canales formales protege los derechos del consumidor, asegurando el pago oportuno de los premios y la transparencia total en cada uno de los sorteos realizados en el territorio nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

