Chontico Noche hoy, lunes 9 de noviembre de 2026: consulte el resultado del sorteo

Este lunes 9 de noviembre se juega una nueva edición del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance que se realizan diariamente en Colombia. Los participantes están a la espera de conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota, datos que les permitirán verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.

El sorteo está programado para las 7:00 de la noche y su transmisión se realiza a través de Telepacífico. Al momento de esta publicación, el resultado de la jornada todavía no se ha conocido, por lo que el número ganador y la quinta balota permanecen pendientes.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar en el Chontico Noche, los jugadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y elegir la combinación numérica con la que desean apostar. Una vez realizada la jugada, reciben un comprobante o tiquete que deben conservar para consultar los resultados y reclamar un eventual premio.

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El juego cuenta con diferentes modalidades, que permiten apostar a distintas cantidades de cifras y obtener premios según los aciertos frente al resultado oficial. Estas son las opciones disponibles:



Cuatro cifras directas o superpleno: se debe acertar el número completo y en el mismo orden.

Cuatro cifras combinadas: permite acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directas: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinadas: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del número ganador.

El valor del premio depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por eso, es importante revisar el resultado oficial y las condiciones de pago antes de realizar cualquier reclamación.

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Resultado anterior del Chontico Noche

En el sorteo del domingo 8 de noviembre, el número ganador fue 5020, acompañado de la quinta balota 5. Esta combinación corresponde al resultado más reciente disponible antes de la edición de este lunes.

Una vez se realice el nuevo sorteo, los jugadores podrán comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado anunciado y comprobar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con la modalidad y el valor de la apuesta.

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Resultado Chontico Noche hoy 9 de noviembre

Número ganador:

Quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del Chontico Noche cambia según el día de la semana. De lunes a viernes se realiza a las 7:00 p.m.; los sábados, a las 10:00 p.m.; y los domingos y festivos, a las 8:00 p.m.

Para reclamar un premio, es importante conservar el tiquete original y verificar las condiciones establecidas por el operador del juego.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

