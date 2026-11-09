Resultado Dorado Tarde del 9 de noviembre de 2026: número ganador de hoy

Este lunes 9 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de Dorado Tarde, uno de los juegos de chance que opera en Bogotá y Cundinamarca a través de la red Paga Todo. Los apostadores esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus números coinciden con alguna de las modalidades premiadas.

El sorteo está programado para las 3:30 de la tarde y se transmite por Canal 1.



Resultado de Dorado Tarde del 9 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este lunes:



Número ganador: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

El último resultado disponible corresponde al sábado 7 de noviembre, cuando salió el número 1426, acompañado de la quinta balota 1.



¿Cómo se juega Dorado Tarde?

Para participar en Dorado Tarde, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, establecer el valor de la apuesta y seleccionar la modalidad en la que desean participar.

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Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: consiste en acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

El sorteo también cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que puede intervenir en las modalidades que contemplan esta opción.



¿Cuánto paga Dorado Tarde?

El valor de los premios depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Como referencia, el plan de pagos contempla los siguientes multiplicadores por cada peso jugado:



Modalidad Pago Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras o pata $50 Una cifra o uña $5

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto puede representar un premio de referencia de $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes. Los pagos están sujetos a las condiciones vigentes del operador.



¿Cómo reclamar un premio de Dorado Tarde?

De acuerdo con la información publicada por Paga Todo, los ganadores de premios iguales o superiores a $100.000 deben cumplir algunos requisitos para realizar el cobro en los puntos autorizados.



Entre las condiciones se encuentran ser mayor de edad, presentar el tiquete original debidamente diligenciado y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Es importante conservar el comprobante en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.



El plazo general para reclamar un premio de chance es de un año contado desde la fecha del sorteo. Se recomienda verificar los resultados y consultar con el operador los requisitos específicos antes de realizar el trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.