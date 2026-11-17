El ambiente festivo y la esperanza de cambiar el rumbo de la semana se perciben con fuerza en los puntos de atención autorizados de todo el país. Este martes 17 de noviembre de 2026, miles de apostadores mantienen altas expectativas ante una nueva edición de La Caribeña Día, uno de los chances diurnos más tradicionales, estables y de mayor preferencia en el mercado colombiano de los juegos de suerte y azar.

Más allá del atractivo económico que representan los premios, es fundamental destacar el compromiso social que sostiene esta actividad. Bajo la estricta regulación y vigilancia de Coljuegos, el recaudo derivado de la venta de cada tiquete formal se transfiere de manera directa a los fondos de la salud pública regional, garantizando que el entretenimiento de los ciudadanos se convierta en recursos vitales para el sostenimiento de los hospitales del Estado.



Formatos de apuesta y escala de rendimientos

La versatilidad es uno de los mayores atractivos del chance, permitiendo que cada usuario ajuste la jugada a su presupuesto y estrategia:



Inversión Mínima : Es posible participar desde un valor base de $500 pesos colombianos (más el respectivo impuesto del IVA legal).

: Es posible participar desde un valor base de colombianos (más el respectivo impuesto del IVA legal). Modalidad Directo (4 cifras) : Otorga una ganancia de $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar la combinación completa en el orden exacto de extracción.

: Otorga una ganancia de $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar la combinación completa en el orden exacto de extracción. Modalidad Directo (3 cifras) : Paga $400 pesos por peso invertido al coincidir exactamente con las tres primeras o las tres últimas cifras.

: Paga $400 pesos por peso invertido al coincidir exactamente con las tres primeras o las tres últimas cifras. Modalidad Combinado : Premia al jugador cuando sus cuatro números seleccionados coinciden con los extraídos en las urnas, sin importar el orden de salida.

: Premia al jugador cuando sus cuatro números seleccionados coinciden con los extraídos en las urnas, sin importar el orden de salida. Aciertos Parciales ("Pata" y "Uña"): Retribuyen $50 pesos (dos últimas cifras) y $5 pesos (última cifra) por cada peso apostado, respectivamente.

Operación técnica, horarios y canales oficiales

El sorteo se lleva a cabo mediante rigurosos estándares de transparencia. En presencia de delegados de control, cuatro urnas automáticas con balotas del 0 al 9 seleccionan la combinación principal. Asimismo, se extrae de forma complementaria la "quinta balota", recurso empleado por las redes operadoras para activar promociones de temporada, incentivos acumulados y modalidades especiales de doble chance.



Frecuencia de Emisión : De lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados de la red quedan validados en sistema cerca de las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en horario vespertinum similar.

: De (los resultados de la red quedan validados en sistema cerca de las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en horario vespertinum similar. Transmisión de Televisión : Se emite en directo a través de la señal abierta del canal regional Telecaribe .

: Se emite en directo a través de la señal abierta del canal regional . Red Comercial: Comercializado en todo el territorio nacional por las redes multiservicio de SuperGiros y Sured.

Casilla de resultados oficiales

Consulte a continuación el espacio dispuesto para la verificación de los números ganadores de esta jornada:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

Guía legal y normativa para el cobro de premios

Si su combinación resulta favorecida este martes 17 de noviembre, es indispensable cumplir con los parámetros establecidos por la Ley 643 de 2001 para recibir su dinero de forma segura:



Soporte Físico Original: El tiquete impreso es la única prueba legal de la apuesta. Debe conservarse en perfecto estado, completamente libre de roturas, enmiendas, tachaduras o daños por humedad. Premios Menores (< 48 UVT / aprox. $2.513.000 COP): Se pagan en efectivo y de forma inmediata en cualquier punto o agencia autorizada de la red, presentando únicamente la cédula de ciudadanía original. Premios Mayores (≥ 48 UVT): Deben gestionarse directamente en las oficinas administrativas principales del operador, diligenciando el formulario de control de lavado de activos (SIPLAFT). A estos montos se les aplica la retención en la fuente del 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales. Plazo de Prescripción: El derecho a cobrar cualquier incentivo del chance expira exactamente a un (1) año calendario contado a partir de la fecha del sorteo. Transcurrido dicho periodo sin reclamarse, los recursos se transfieren de forma definitiva a los fondos de salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.