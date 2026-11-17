La actividad en los puntos de apuestas permanentes de Colombia avanza a toda marcha en la tercera semana del mes. Este martes 17 de noviembre de 2026, el Sinuano Día concentra la atención de miles de jugadores en el Caribe y en todo el territorio nacional, quienes aguardan con expectativa la extracción de las balotas para confirmar si sus combinaciones elegidas resultan favorecidas en la jornada vespertina.

El sorteo se lleva a cabo todos los días del año, incluidos domingos y festivos, exactamente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). La emisión en directo se transmite por la señal abierta del canal regional Telecaribe, bajo la supervisión estricta de delegados del sector salud y autoridades de control que garantizan la legalidad y transparencia del proceso.



Reporte Oficial de Resultados: Martes 17 de Noviembre

Conserve su comprobante a la mano. El siguiente bloque de consulta se actualizará de inmediato tan pronto se certifiquen las cifras ganadoras de hoy:

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Número Ganador (4 Cifras Pleno): 5686

Quinta balota: 5

¿Cómo funciona el Sinuano Día y cuál es su plan de premios?

El sistema del Sinuano Día opera mediante cuatro baloteras independientes que seleccionan al azar un dígito entre el 0 y el 9 cada una, formando un número final entre el 0000 y el 9999. Su principal ventaja frente a las loterías tradicionales radica en la flexibilidad financiera: no tiene un precio fijo por fracción, por lo que cada ciudadano define cuánto dinero desea invertir en los puntos autorizados —como las redes de SuperGIROS y Record— desde montos mínimos muy accesibles (habitualmente desde $500 pesos).



La liquidación económica que recibe el jugador se calcula multiplicando el valor neto apostado según el nivel de coincidencia obtenido:



Cuatro Cifras (Pleno) Acierto de los 4 dígitos en el orden exacto 4.500 veces lo apostado Tres Cifras Acierto de los últimos 3 dígitos en orden 400 veces lo apostado Dos Cifras Acierto de los últimos 2 dígitos en orden 50 veces lo apostado Una Cifra Acierto del último dígito del sorteo 5 veces lo apostado

Pasos obligatorios si resulta ganador: Guía de reclamación

En caso de que los números impresos en su tiquete coincidan con el resultado certificado de este martes 17 de noviembre, es indispensable cumplir con las disposiciones legales vigentes en Colombia para hacer efectivo el pago sin inconvenientes:



Custodia e integridad del tiquete: El comprobante físico expedido por la terminal de venta constituye el único título valor válido para exigir el dinero. Debe presentarse completamente legible, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteraciones en el código de barras o en los números de serie.

El comprobante físico expedido por la terminal de venta constituye el único título valor válido para exigir el dinero. Debe presentarse completamente legible, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteraciones en el código de barras o en los números de serie. Acreditación de identidad: El ganador debe acercarse personalmente a una oficina autorizada portando su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente).

El ganador debe acercarse personalmente a una oficina autorizada portando su (o cédula de extranjería vigente). Puntos de desembolso y retención tributaria: Los premios de menor cuantía se pagan de forma inmediata en efectivo en las taquillas de la red comercial. No obstante, si el monto ganado iguala o supera las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el trámite debe realizarse en la sede principal del concesionario. Por mandato del Estatuto Tributario, a los premios que alcancen o superen dicho tope se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, recurso que fortalece directamente el financiamiento del sistema de salud pública del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.