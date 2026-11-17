La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este martes 17 de noviembre de 2026 se ubica en $3.316,70, consolidando la tendencia alcista que la moneda estadounidense ha mantenido durante el mes y superando nuevamente la barrera de los $3.300 por primera vez desde comienzos de octubre.



El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este martes 17 de noviembre con una cotización oficial de $3.316,70, según el dato suministrado para el cierre de la referencia cambiaria. Con este valor, la divisa registra un incremento de $19,63 frente a la TRM que rigió el pasado jueves 12 de noviembre ($3.297,07), confirmando el repunte sostenido de la moneda estadounidense en el mercado local durante noviembre.

Los registros históricos de noviembre de 2026 evidencian una marcada trayectoria al alza frente al cierre de octubre. Mientras el mes arrancó con una TRM de $3.182,99, la divisa escaló progresivamente hasta los $3.297,07 el 11 y 12 de noviembre, acumulando hasta este martes 17 de noviembre un incremento total de $133,71 en lo corrido del mes.



¿Cómo afecta esto al bolsillo de los colombianos?

El aumento de la TRM a $3.316,70 encarece de manera directa las operaciones en moneda extranjera frente a los valores registrados al inicio de noviembre ($3.182,99). En términos prácticos, quienes realicen compras con tarjeta de crédito en el exterior, paguen suscripciones en dólares o adquieran productos importados asumirán un mayor costo en pesos por cada dólar gastado.

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Por el contrario, una cotización por encima de los $3.300 representa un beneficio para los hogares colombianos que reciben remesas desde el exterior, así como para los exportadores, quienes obtienen más pesos colombianos al monetizar sus divisas en el sistema financiero formal.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

