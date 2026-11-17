El sorteo del chance Dorado Mañana se lleva a cabo este martes 17 de noviembre de 2026, generando gran expectativa entre los apostadores en todo el territorio colombiano que buscan conocer la combinación ganadora del premio mayor.



El chance Dorado Mañana es uno de los juegos de azar más populares y consultados en el país, consolidándose como una de las opciones preferidas por los ciudadanos que buscan probar su suerte en las primeras horas de la jornada. Este sorteo se realiza de manera regular y cuenta con un esquema de comercialización a través de redes autorizadas de apuestas permanentes en las diferentes regiones del territorio nacional. La dinámica del juego permite a los participantes elegir cifras y modalidades de apuesta según las reglas establecidas por los operadores autorizados, bajo la supervisión de las entidades reguladoras del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.



¿Cuáles son los números ganadores del chance Dorado Mañana?

A continuación se relacionan los datos oficiales correspondientes al sorteo del chance Dorado Mañana para la fecha actual. Los ciudadanos deben tener en cuenta las disposiciones de los entes operadores para la verificación de los tiquetes oficiales:



Números ganadores: 2820

Serie: 2

Es fundamental recordar que la validación oficial de los tiquetes se realiza exclusivamente mediante los canales autorizados y puntos físicos habilitados en todo el país, garantizando la transparencia del proceso para todos los apostadores interesados en el resultado de este popular juego de suerte y azar.



¿Qué debe hacer si resulta ganador del chance Dorado Mañana?

Los apostadores que verifiquen su tiquete y confirmen que coinciden con los números oficiales del sorteo deben seguir una serie de pasos rigurosos establecidos por la normativa colombiana para hacer efectivo el cobro del premio mayor. En primer lugar, es indispensable conservar el tiquete o comprobante de apuesta en perfecto estado, ya que este documento físico al portador constituye el único título valor válido para reclamar el dinero obtenido. El papel no debe presentar roturas, tachaduras, enmendaduras ni deterioros que dificulten la lectura de los códigos de barras, los números apostados, la fecha o el número de serie impreso.

Una vez verificado el estado del tiquete, el ganador debe presentarse en los puntos de atención autorizados o en las oficinas principales de la red de comercialización correspondiente. Para premios de cuantías menores o moderadas, el cobro puede realizarse directamente en los puntos de venta habilitados en el comercio local. Sin embargo, cuando se trata de premios mayores o sumas significativas, los protocolos de seguridad exigen que el trámite se gestione en las oficinas administrativas centrales, donde se adelantan las verificaciones técnicas necesarias para prevenir fraudes o suplantaciones de identidad.

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Para realizar la reclamación, el titular del tiquete ganador debe presentar su documento de identidad original y vigente, el cual puede ser la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería según corresponda. La entidad operadora procederá a realizar la validación digital y física del comprobante a través de sus sistemas internos para confirmar la autenticidad de la apuesta registrada en la base de datos central.



Retenciones de ley y deducciones por ganancias ocasionales

Los premios obtenidos en juegos de suerte y azar, incluidos los chances y loterías como Dorado Mañana, están sujetos a las disposiciones del Estatuto Tributario en Colombia. Esto significa que los montos entregados a los ganadores no corresponden en su totalidad a la cifra nominal anunciada, debido a las retenciones fiscales de ley aplicadas de manera obligatoria por los operadores autorizados al momento de efectuar el pago.



De acuerdo con la normativa fiscal vigente, los premios de loterías y chances están gravados con el impuesto a las ganancias ocasionales. La tarifa general aplicable a este tipo de ingresos extraordinarios corresponde al porcentaje establecido por la legislación tributaria nacional para las rifas, apuestas y similares. Adicionalmente, se aplica una retención en la fuente sobre el valor total del premio obtenido, la cual es descontada directamente por el agente retenedor antes de realizar la transferencia o entrega del dinero al beneficiario.



Estas deducciones legales son transferidas por los operadores directamente a las arcas del Estado, contribuyendo a la financiación de los presupuestos nacionales y seccionales destinados a diversos sectores sociales. Por esta razón, los ganadores reciben el valor neto correspondiente tras la aplicación de las respectivas retenciones tributarias estipuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



La importancia de apostar de forma legal y consultar con Coljuegos

La operación de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra estrictamente regulada por el Estado con el fin de proteger los recursos públicos destinados a la salud de los ciudadanos y garantizar la transparencia en la entrega de premios. La entidad encargada de regular, autorizar, operar y vigilar los juegos de suerte y azar a nivel nacional es Coljuegos (Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar).

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Jugar en redes legales y autorizadas ofrece múltiples garantías tanto para la seguridad de los apostadores como para el desarrollo socioeconómico del país. Los operadores legales cuentan con la certificación y el respaldo institucional necesario para responder por el pago oportuno de los premios, evitando que los ciudadanos caigan en redes de ilegalidad o apostar en plataformas no autorizadas que operan al margen de la ley. La legalidad en las apuestas garantiza que cada fracción apostada contribuya de manera directa al sistema de salud pública en Colombia, transfiriendo millonarios recursos a los regímenes subsidiados de salud y a la atención médica de las poblaciones más vulnerables.

Por lo anterior, las autoridades y los expertos en materia económica reiteran la recomendación de verificar siempre que el establecimiento, red comercial o canal digital donde se realiza la apuesta cuente con la autorización oficial de Coljuegos. Apostar en lugares legales no solo protege el patrimonio del jugador y asegura el respaldo ante cualquier eventualidad, sino que fortalece el compromiso ciudadano con el bienestar social y el desarrollo económico del país a través del recaudo transparente de los monopolios rentísticos del Estado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.