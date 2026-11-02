Restrepo sobre Ley de Rescate Económico: “Si no hacemos nada, en 2027 vamos a entrar en default”

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hablaron en exclusiva con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y la periodista económica Laura Rojas Muñoz. Los dos altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella explicaron los alcances del proyecto de Ley de Rescate Económico y las razones por las que presentaron la propuesta.



Restrepo comenzó diciendo que esta reforma se dio porque “estamos en la inmunda en materia económica porque en cuatro años lograron el gobierno del presidente Petro destruir este país y destruyeron las finanzas públicas de la Nación. Lo hicieron cuando multiplicaron la deuda pública de 800 billones a 1.200 billones”. El vicepresidente también aseguró que hoy Colombia es “dos veces más costosa en riesgo derivado del mal manejo y el sobreendeudamiento de las finanzas públicas”.

La Ley de Rescate Económico, de acuerdo con Restrepo, debe hacerse porque de lo contrario en 2027 no va a haber con qué pagar la deuda pública. “Si no hacemos nada, el próximo año, o sea, en 2027, vamos a entrar en default”, aseguró. El ministro Gómez dijo que no habían “podido dimensionar la magnitud del hueco que íbamos a recibir. Aquí hay una enorme cantidad de sorpresas muy desagradables que hemos recibido y que hace que el cálculo inicial, el del gobierno Petro, era que el déficit fiscal era de 4.5. Realmente nosotros lo pudimos corregir rápidamente más allá del 7% y si no hacemos la reforma fiscal muy seguramente llegaríamos al 10% del producto interno bruto. Es una cosa explosiva”.

Publicidad

A la pregunta de Juan Roberto Vargas de si esta ley es de ajuste o una tributaria, el vicepresidente Restrepo aseguró que no era ninguna de las dos, si no que es una ley de rescate. “Hay un primer rescate que yo lo llamo el rescate social, que es solucionar una injusticia. Hoy es injusto que 19 millones de colombianos estén pagando un IVA (...) Segundo, es un rescate de la salud porque lo que no puede suceder es lo que está pasando en este momento. Lo que heredamos de Petro, que dejó un sistema de salud donde el 90 % de los colombianos no tienen acceso a medicamentos completos (...) Tercer rescate, lo decía el ministro, rescatar el crecimiento de la economía colombiana (...) Cuarto rescate es un rescate fiscal, es decir, hay que ordenar las finanzas públicas, sostener la deuda pública y contener el déficit fiscal”, explicó.



El vicepresidente también aseguró que hay otro rescate que tiene que ver con el gasto público. Sobre esto, el ministro de Hacienda indicó el recorte que se debe hacer, entre esos el de ministerios, pero indicó que eso se debía hacer con una ley orgánica, por lo que no entra en este proyecto.



Restrepo fue enfático en decir que “el 70% del ajuste lo pone el Estado (...) El apretón al final del camino en 2030 va a representar cerca de 4.7% del PIB, o sea, algo así como 90 billones de pesos. Quiere decir que el ajuste del Gobierno nacional significará algo así como 63 billones de pesos. Ese ajuste se va a dar no solamente por la ley de rescate, sino que la ley de rescate contempla unos artículos que tienen que ir en el Plan Nacional de Desarrollo y otras decisiones vía decreto que toma el equipo económico de Hacienda, que todo lo anterior permite que el 70% del ajuste dependa del Gobierno nacional”.

Publicidad

Sobre la propuesta de la devolución del IVA, Gómez dijo que la “reforma hace que 19 millones de colombianos que hoy en día están pagando IVA reciban ese IVA devuelto. Se puede hoy, no se podría antes. Yo voy a una tienda, compro productos en los que está gravado el IVA y con la factura electrónica, automáticamente el sistema me lo va a abonar a mi cuenta”. El ministro aclaró que esta parte de la reforma entraría en vigor el primero de enero de 2028. “Hay un año para hacer un esfuerzo muy grande para que muchas personas y muchos tenderos que hoy en día no están en el régimen de factura electrónica, reciban esa tecnología y ese apoyo. Tenemos tiempo para prepararnos”, enfatizó sobre esta parte de la propuesta.

Gómez también aseguró que “por primera vez estamos corrigiendo una injusticia inmensa en este sistema y es que los pobres pagan IVA al igual que las personas de mayores ingresos. Ahora los que van a pagar el IVA son las personas de mayores ingresos como debe ser” y explicó la manera en la que se hará ese proceso. “Estamos utilizando la tecnología para individualizar la devolución. ¿Cómo se va a hacer? Únicamente con la cédula. Cuando usted compra, da su cédula y ahí queda registrado que usted pagó el IVA y que por lo tanto tiene derecho a que se lo devuelvan”, aseguró el ministro.

Publicidad

Por último, el ministro y el vicepresidente se refirieron a lo que viene para el Gobierno con este proyecto de Ley. Gómez admitió que sabe que el Congreso es difícil. "Esto no lo va a hacer yo solo. Lo tiene que hacer del gabinete completo, porque esta es una política del Gobierno, no es una política del ministro de Hacienda. Todos tenemos que jugarnos aquí, y vamos a hacer un esfuerzo muy grande por convencerlos primero de la necesidad del ajuste. Es que el ajuste es necesario, no lo podemos obviar, no podemos no hacer el ajuste a menos de que queramos ir a una crisis", indicó Gómez, quien también dijo que "la discusión va a ser durísima y todos sabemos que va a ser así y estamos preparados para ella, para justificarlo".

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que durante los debates, si hay mejores alternativas para reducir el gasto estarán dispuestos a escucharlas. "Pero lo que no nos pueden tampoco pedir es que sacrifiquemos todas las medidas de austeridad. No, eso no lo podemos hacer porque necesitamos mantener el esfuerzo. Va a ser difícil, yo no digo que no, pero es que el Congreso también en esto tiene que asumir su responsabilidad histórica. Yo creo que están preparados para eso", añadió. Mientras que el vicepresidente ahondó que el 70% del ajuste viene del Estado. "La invitación que hacemos es primero solucionemos las injusticias, los vulnerables que están pagando unos impuestos que no deberían estar pagando, se los vamos a devolver y el que más tiene uno de cada 10 va a pagar el 97% de lo tributario de esta reforma", afirmó.

Publicidad