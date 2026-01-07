Los útiles escolares que puede comprar en D1 desde $5.000: cuadernos, mochilas y más

Tiendas D1 es una cadena de tiendas de descuento en Colombia, conocida por ofrecer productos de consumo básico a precios bajos. Fundada en 2009 en Medellín, D1 fue la primera cadena de descuento en el país y opera bajo un modelo de "hard discount", lo que significa que mantienen los costos bajos al ofrecer una selección limitada de productos, muchos de ellos de marca propia.

Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. Con las fechas del calendario académico de 2026 ya establecidas para los colegios públicos de Bogotá, las familias comienzan a prepararse para el regreso a clases del próximo 26 de enero y uno de los principales movimientos en estos días previos es la compra de útiles escolares.

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que, semanas previas a que comiencen las 40 semanas lectivas en el calendario escolar, muchos padres y acudientes deben comenzar a revisar listas de útiles escolares, ajustar presupuestos y adquirir los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares, como lo son lápices, colores, carpetas y artículos de organización como parte de los insumos básicos. Es por eso que, Tiendas D1 actualizó su sección de "Extraordinarios" con una variedad de productos escolares dirigidos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.



Lista de útiles escolares disponibles en D1 para el regreso a clases 2026

Cuadernos

Cuaderno doble 80 hojas rayado T26 – $4.490

Cuaderno doble 80 hojas cuadriculado T26 – $4.490

Cuaderno cosido 100 hojas rayado – $3.990

Cuaderno cosido 100 hojas cuadriculado – $3.990

Cuaderno doble o rayado Aletría – $3.990

Cuaderno infantil 3D – $15.900

Escritura y dibujo

Lápices triangulares HB (6 unidades) – $1.690 / $2.200

Portaminas 0.7 mm – $3.490 / $3.650

Set de bolígrafos grip gel (3 unidades) – desde $4.990

Set de bolígrafos gel borrables (3 unidades) – $6.990

Bolígrafos borrables Aletría (3 unidades) – $7.900

Tajalápiz con depósito – $1.900

Set de borradores nata (3 unidades) – desde $1.190

Corrector líquido – $1.900

Set corrector en cinta (2 unidades) – $5.990

Colores y materiales artísticos

Colores triangulares con tajalápiz (12 unidades) – $4.990

Crayones (12 unidades) – $4.990

Set de plumones tradicionales (12 unidades) – $3.990

Marcadores permanentes delgados (10 unidades) – $5.900

Marcadores permanentes gruesos (4 unidades) – $4.900

Marcadores metálicos (3 unidades) – $3.900

Set de resaltadores mini (5 unidades) – $4.990

Set de resaltadores (4 unidades) – $3.990

Set de témperas con pincel – $4.500

Plastilina colores (10 unidades) – $3.490

Goma escarchada – $2.900

Organización escolar

Carpeta plástica con fuelle – desde $3.490

Carpeta plástica tamaño oficio – $3.490

Etiquetas adhesivas para marcar (64 unidades) – $4.900

Organizador de escritorio – $19.900

Planeador semanal tipo calendario – $5.990

Mini agenda con esfero – $12.900

Morrales, cartucheras y loncheras

Morral Aletría – desde $29.900

Morral juvenil – $39.900

Morral con ruedas – $69.990

Cartuchera licenciada 2 bolsillos – desde $6.990

Cartuchera infantil – $19.900

Lonchera con licencia – desde $21.990

Lonchera térmica dos niveles – $19.900

Alimentación y de uso diario

Termo infantil 420 ml – $19.900

Portacomida con cubiertos (dos niveles) – $19.900

Recipiente para sopa – $10.900

Contenedores para snacks (3 unidades) – $9.900

Set de cubiertos con estuche – $8.900

Herramientas y complementos

Juego geométrico – $4.900

Set de geometría con compás – $7.500

Tijera punta roma – $2.650

Pegante líquido – $3.490

Pegante en barra – $2.990

Calculadora científica – $9.900

Pizarra mágica LCD – $39.900

Si le interesa comprar algunos de estos útiles escolares en Tiendas D1, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos físicos, ya que su disponibilidad en línea generalmente es limitada. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.



