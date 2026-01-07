Los útiles escolares que puede comprar en D1 desde $5.000: cuadernos, mochilas y más

Tiendas D1 es una cadena de tiendas de descuento en Colombia, conocida por ofrecer productos de consumo básico a precios bajos. Fundada en 2009 en Medellín, D1 fue la primera cadena de descuento en el país y opera bajo un modelo de "hard discount", lo que significa que mantienen los costos bajos al ofrecer una selección limitada de productos, muchos de ellos de marca propia.
Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. Con las fechas del calendario académico de 2026 ya establecidas para los colegios públicos de Bogotá, las familias comienzan a prepararse para el regreso a clases del próximo 26 de enero y uno de los principales movimientos en estos días previos es la compra de útiles escolares.
La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que, semanas previas a que comiencen las 40 semanas lectivas en el calendario escolar, muchos padres y acudientes deben comenzar a revisar listas de útiles escolares, ajustar presupuestos y adquirir los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares, como lo son lápices, colores, carpetas y artículos de organización como parte de los insumos básicos. Es por eso que, Tiendas D1 actualizó su sección de "Extraordinarios" con una variedad de productos escolares dirigidos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Lista de útiles escolares disponibles en D1 para el regreso a clases 2026
Cuadernos
- Cuaderno doble 80 hojas rayado T26 – $4.490
- Cuaderno doble 80 hojas cuadriculado T26 – $4.490
- Cuaderno cosido 100 hojas rayado – $3.990
- Cuaderno cosido 100 hojas cuadriculado – $3.990
- Cuaderno doble o rayado Aletría – $3.990
- Cuaderno infantil 3D – $15.900
Escritura y dibujo
- Lápices triangulares HB (6 unidades) – $1.690 / $2.200
- Portaminas 0.7 mm – $3.490 / $3.650
- Set de bolígrafos grip gel (3 unidades) – desde $4.990
- Set de bolígrafos gel borrables (3 unidades) – $6.990
- Bolígrafos borrables Aletría (3 unidades) – $7.900
- Tajalápiz con depósito – $1.900
- Set de borradores nata (3 unidades) – desde $1.190
- Corrector líquido – $1.900
- Set corrector en cinta (2 unidades) – $5.990
Colores y materiales artísticos
- Colores triangulares con tajalápiz (12 unidades) – $4.990
- Crayones (12 unidades) – $4.990
- Set de plumones tradicionales (12 unidades) – $3.990
- Marcadores permanentes delgados (10 unidades) – $5.900
- Marcadores permanentes gruesos (4 unidades) – $4.900
- Marcadores metálicos (3 unidades) – $3.900
- Set de resaltadores mini (5 unidades) – $4.990
- Set de resaltadores (4 unidades) – $3.990
- Set de témperas con pincel – $4.500
- Plastilina colores (10 unidades) – $3.490
- Goma escarchada – $2.900
Organización escolar
- Carpeta plástica con fuelle – desde $3.490
- Carpeta plástica tamaño oficio – $3.490
- Etiquetas adhesivas para marcar (64 unidades) – $4.900
- Organizador de escritorio – $19.900
- Planeador semanal tipo calendario – $5.990
- Mini agenda con esfero – $12.900
Morrales, cartucheras y loncheras
- Morral Aletría – desde $29.900
- Morral juvenil – $39.900
- Morral con ruedas – $69.990
- Cartuchera licenciada 2 bolsillos – desde $6.990
- Cartuchera infantil – $19.900
- Lonchera con licencia – desde $21.990
- Lonchera térmica dos niveles – $19.900
Alimentación y de uso diario
- Termo infantil 420 ml – $19.900
- Portacomida con cubiertos (dos niveles) – $19.900
- Recipiente para sopa – $10.900
- Contenedores para snacks (3 unidades) – $9.900
- Set de cubiertos con estuche – $8.900
Herramientas y complementos
- Juego geométrico – $4.900
- Set de geometría con compás – $7.500
- Tijera punta roma – $2.650
- Pegante líquido – $3.490
- Pegante en barra – $2.990
- Calculadora científica – $9.900
- Pizarra mágica LCD – $39.900
Si le interesa comprar algunos de estos útiles escolares en Tiendas D1, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos físicos, ya que su disponibilidad en línea generalmente es limitada. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co