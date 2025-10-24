SIC levanta el cierre a los restaurantes de Andrés Carne de Res: estas fueron las razones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había ordenado el cierre de los establecimientos Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá. La decisión se dio tras detectar condiciones que representaban riesgos graves para la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes. Sin embargo, tras tres días de cierre se confirmó que la SIC permitió la reapertura de los restaurantes.

"Luego de adelantar las verificaciones técnicas y jurídicas necesarias para constatar el cumplimiento de las órdenes impartidas, se levantó la medida del cierre temporal impuesta", se lee en un comunicado de la entidad. Documentación sobre la ejecución de trabajos permitieron superar el riesgo crítico en las instalaciones eléctricas de los restaurantes sancionados. Conforme con la orden emitida el 20 de octubre de 2025, los establecimientos de comercio permanecieron cerrados entre el 22 y el 24 de octubre. "Periodo durante el cual la empresa propietaria ejecutó medidas correctivas, orientadas a minimizar el riesgo inminente que presentaban las instalaciones eléctricas".

Las razones para permitir la reapertura de los restaurantes de Andrés Carne de Res

La SIC había ordenado el cierre de los establecimientos mediante Resolución No. 84415 del 20 de octubre para Andrés Carne de Res (Chía) y mediante Resolución No. 84421 del mismo día a Andrés D.C., en Bogotá, ambos de propiedad de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. "Tras verificar documentación sobre la ejecución de trabajos que permitieron superar el riesgo crítico en sus instalaciones eléctricas", explicaron sobre la reapertura.



Sin embargo, en Andrés D.C. persisten algunas condiciones que impidieron el levantamiento total de la medida. "Por esta razón algunas áreas del establecimiento permanecerán restringidas y con advertencias visibles", explicaron desde la SIC.

Los profesionales técnicos especializados de la entidad, así como el grupo jurídico que apoya a la Dirección, realizaron un análisis de la documentación y de las evidencias aportadas para la reapertura de los establecimientos. "Verificando la ejecución de las acciones correctivas exigidas conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)".



La SIC aseguró que en el marco de la verificación se constató el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas y enumeraron la corrección de los siguientes hallazgos:

Conductores salientes de un mismo interruptor o conectados a un mismo tornillo o puesto de conexión en las barras de neutro y tierra del tablero de distribución.

Empalmes o conexiones de conductores eléctricos sin conectores o materiales certificados en el tablero eléctrico.

Ausencia de luminarias de emergencia en el tablero eléctrico, necesarias para garantizar el suministro ininterrumpido de iluminación en caso de falla de la red normal. Estas condiciones fueron corregidas satisfactoriamente.

¿Por qué se hizo apertura parcial del Andrés D.C.?

El restaurante Andrés D.C., ubicado en Bogotá, obtuvo un levantamiento parcial de la medida de cierre. "Se mantiene la restricción de acceso, uso y advertencia, relacionada con la bandeja portacables del piso 2 y el cuarto de aseo ubicado en el piso 5, hasta tanto culminen las adecuaciones pendientes en los conductores eléctricos expuestos allí ubicados".

La SIC explicó que de acuerdo con los ajustes relacionados con el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible aún se encuentran dentro del término otorgado de diez días calendario para el acatamiento de las medidas correctivas. Asimismo, fueron enfáticos en decir que "las investigaciones administrativas por presuntas infracciones a los reglamentos técnicos continúan en curso, conforme a los procedimientos legales establecidos".

"Agradecemos profundamente la solidaridad y el respaldo de nuestros comensales, amigos y aliados durante este proceso", se lee en un comunicado de los establecimientos, que confirmaron que esta noche solo contarán con servicio de bar. A partir del sábado 25 de octubre, todas las operaciones, incluyendo los servicios de bar y cocina, funcionarán con normalidad.

