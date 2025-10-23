En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DANIEL GARCÍA-PEÑA
TRUMP ARREMETE CONTRA PETRO
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / General (r) William Rincón habló de "prueba reina" detrás de muerte de su hijo Juan Felipe Rincón

General (r) William Rincón habló de "prueba reina" detrás de muerte de su hijo Juan Felipe Rincón

Juan Felipe Rincón, de 21 años, recibió un disparo mortal en noviembre de 2024 en Bogotá. Los presuntos agresores lo señalaron de pedófilo, pero su papá afirma que fue víctima de una “organización criminal”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Caso Juan Felipe Rincón

Publicidad

Publicidad

Publicidad