Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 24 de octubre: números ganadores

La Lotería de Risaralda, una de las más emblemáticas del Eje Cafetero, tuvo este 24 de octubre su sorteo número 2920. Este evento, transmitido en vivo por el canal regional Telecafé a las 11:00 p.m., reunió a miles de apostadores que esperan acertar los números de la suerte. En esta edición, se entregan premios por más de $6.000 millones de pesos, incluyendo un atractivo premio mayor de $2.333.333.333.

El billete completo de la Lotería de Risaralda tiene un valor de 12.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción cuesta $4.000 pesos. Esta estructura permite que los jugadores participen según sus posibilidades económicas, aumentando sus oportunidades al adquirir más fracciones. Este sorteo se juega en simultáneo con la Lotería de Medellín y la Lotería de Santander.

Resultados Lotería del Risaralda 24 de octubre de 2025

Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes:



Números ganadores:

Serie:

Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Premio Mayor: $2.333.333.333

Seco el Gordo de la Risaralda: $300.000.000

Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

Seco Mula Millonaria: $150.000.000

Seco Milagro Millonario: $80.000.000

3 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 cada uno

5 Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 cada uno

3 Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 cada uno

5 Secos de Perla: $35.000.000 cada uno

11 Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 cada uno

Además, se otorgan premios por aproximaciones, tanto con serie como sin serie, y otros incentivos como el “Gemelo Millonario” y “Pal Mercado”.



¿Cómo se juega la Lotería de Risaralda?

El juego consiste en adquirir un billete numerado que contiene una serie y cuatro cifras. Para ganar el premio mayor, el número completo del billete (las cuatro cifras y la serie) debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Además del premio mayor, existen múltiples premios secundarios conocidos como "secos", así como premios por aproximaciones.

Los sorteos se realizan mediante baloteras neumáticas de última generación, garantizando que todos los números tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. El proceso es supervisado por auditores y testigos, y los resultados se publican en el sitio web oficial de la Lotería de Risaralda, en redes sociales y en medios de comunicación locales.

¿Dónde comprar el boleto?

Es importante verificar que el vendedor esté debidamente identificado como distribuidor autorizado y conservar el billete en buen estado, ya que billetes dañados o ilegibles no serán válidos para reclamar premios. Los billetes pueden adquirirse en:

Puntos de venta físicos: agentes y loteros autorizados en Risaralda y otras regiones del país.

Agencias autorizadas: donde se puede seleccionar el número deseado o dejar que el sistema lo elija al azar.

Portales web: como Lottired y Loticolombia, autorizados por Coljuegos para la venta de loterías en línea.

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Risaralda?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:

Premios menores (hasta $10.500.000)

Se pueden reclamar directamente en las agencias distribuidoras autorizadas.

El ganador debe presentar el billete original y una copia de su cédula de ciudadanía.

Premios mayores

Deben reclamarse en la sede de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 N° 7-53, Pereira, Risaralda. El proceso incluye:

Verificación de autenticidad del billete por parte del Técnico de Premios.

Firma del billete por el ganador.

Presentación de documento de identidad original y copia del Registro Único Tributario (RUT).

Diligenciamiento de formatos oficiales, incluyendo el de identificación SIPLAFT.

Revisión de antecedentes en listas restrictivas (disciplinarios, fiscales, OFAC, entre otros).

Elaboración de acto administrativo y orden de pago por parte de la entidad.

El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria o cheque, dependiendo del monto. Es fundamental realizar el trámite dentro del plazo establecido para evitar la caducidad del premio.

La Lotería de Risaralda destina una parte importante de sus ingresos a proyectos sociales, especialmente en el área de salud. Esto incluye el financiamiento de hospitales, centros de atención médica y programas comunitarios. En cada sorteo, se transfieren miles de millones de pesos para estas causas, consolidando el papel de la lotería como una herramienta de bienestar social.

