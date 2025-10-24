En vivo
Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 24 de octubre: números ganadores

El billete completo de la Lotería de Risaralda tiene un valor de 12.000 pesos, mientras que cada fracción cuesta $4.000 pesos. Consulte EN VIVO números ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de oct, 2025
Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 24 de octubre
Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 24 de octubre. -
Lotería del Risaralda/ Freepik

