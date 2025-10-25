Nequi no tendrá servicio este sábado 25 de octubre: ¿cuál es la razón y desde qué hora?

Para este sábado 25 de octubre, la billetera digital Nequi anunció la suspensión de sus servicios. Durante poco más de tres horas, los usuarios de esta plataforma no podrán hacer transacciones ni acceder a servicio alguno de esta aplicación, por lo que se recomienda anticiparse a tal novedad y retirar el dinero suficiente en caso de que requiera hacer pagos durante ese tiempo.

La entidad, a través de un reciente comunicado, informó al público que tiene programada una suspensión temporal en sus servicios para hacer mantenimiento y actualizaciones de rutina en la aplicación. "Nequi, nuestra prioridad es garantizar el servicio y la disponibilidad de la App. Para lograrlo, realizamos mantenimientos y actualizaciones programadas que aseguran que la plataforma funcione de la mejor manera. Contamos con equipos multidisciplinarios de tecnología, procesos, operación, servicio y producto que trabajan permanentemente para que las transacciones de nuestros usuarios sean seguras, estables y eficientes", se lee en el documento.

Por lo anterior, la plataforma informó que esta noche del sábado 25 de octubre se programó una suspensión en todos los servicios de Nequi entre las 11:50 de la noche y las 3 de la madrugada del domingo 26 de octubre. "En ese sentido, en la noche del 25 de octubre, entre las 11:50 p. m. y las 3:00 a.m. del domingo 26 de octubre, llevaremos a cabo una de estas actualizaciones, en un horario de baja actividad según nuestro análisis transaccional y de uso de la App. Durante ese tiempo, los servicios de Nequi no estarán disponibles", explica la entidad.



La compañía dejó claro que esta suspensión no es una caída inesperada, sino, más bien, un procedimiento programando para "reforzar la estabilidad" de la plataforma. De la misma manera, la entidad hizo una serie de recomendaciones a sus usuarios para mantenerse preparados ante esta novedad y no verse afectados por dicha suspensión en el servicio. "Por su alcance, esta intervención tomará un poco más de tiempo que un mantenimiento habitual. Teniendo en cuenta esto compartimos algunas recomendaciones para que nuestros usuarios estén preparados y puedan seguir manejando la plata a su ritmo", agregó Nequi.



Recomendaciones de Nequi por próxima suspensión del servicio este 25 de octubre

Retirar efectivo o mover saldos con anticipación si se sabe que se necesitará plata en la madrugada.

Tener a la mano medios alternativos de pago como efectivo, tarjetas débito/crédito de otro banco.

Programar pagos y transferencias que se deban realizar en este lapso antes de la ventana para evitar contratiempos.

Verificar siempre la información en los canales oficiales de la aplicación: la app Nequi, la web www.nequi.com.co o la línea 300 600 0100.

¿Cómo saber si se cayó Nequi desde la página web?

Ingrese a la página web oficial de Nequi. Posteriormente, seleccione la casilla superior izquierda en la que se lee la palabra "Ayuda". Al hacer click, se le desplegará una pestaña de opciones, entre las que debe seleccionar la opción: "Estado de la app". Una vez allí, accederá a la interfaz que le presenta cuál es el estado actual de la plataforma de Nequi. Esta información se actualiza en tiempo real y le notifica sobre las principales fallas que posee la aplicación.

