En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nequi no tendrá servicio este sábado 25 de octubre: ¿cuál es la razón y desde qué hora?

Nequi no tendrá servicio este sábado 25 de octubre: ¿cuál es la razón y desde qué hora?

La entidad publicó un reciente comunicado en el que dio a conocer cómo funcionará esta suspensión programada durante el fin de semana. Aquí le explicamos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Nequi confirmó suspensión temporal de sus servicios en octubre: fecha y hora exacta de mantenimiento
Getty Images/ Nequi

Publicidad

Publicidad

Publicidad