Resultados Baloto y Revancha sábado 25 de octubre de 2025: números ganadores

Baloto y Revancha continúan siendo referentes entre los juegos de azar en Colombia. Para el sorteo del sábado 25 de octubre de 2025, el acumulado total asciende a $31.800 millones: $26.600 millones para Baloto y $5.800 millones para Revancha, de acuerdo con información oficial de la compañía.

Operados bajo la supervisión de Coljuegos, estos sorteos no solo ofrecen premios millonarios, sino que también contribuyen significativamente al financiamiento de sectores clave como la salud y la educación en el país.

Baloto realiza sus sorteos tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado. Cada sorteo se transmite en vivo entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m. por plataformas oficiales y canales de televisión.



Resultados Baloto y Revancha sábado 24 de octubre de 2025

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

¿Cómo funciona Baloto y su modalidad Revancha?

La mecánica de Baloto es fácil de entender: el jugador debe escoger cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. Quienes deseen participar también en la modalidad Revancha —una segunda oportunidad con las mismas reglas— deben pagar un valor adicional. Ambos sorteos son independientes, lo que significa que los resultados de Baloto no afectan los de Revancha. Por lo tanto, una misma combinación puede ganar en uno, en ambos o en ninguno de los juegos.



Actualmente, el valor de una apuesta en Baloto es de $6.000. Si se incluye Revancha, el costo total por jugada completa asciende a $9.000, sumando $3.000 adicionales. Desde hace algunos meses, Coljuegos implementó un cambio importante: ahora los sorteos se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábados— con el objetivo de dinamizar el juego, incentivar la participación y aumentar los recursos destinados a programas públicos.

Los fondos recaudados a través de Baloto y Revancha se destinan principalmente a sectores esenciales como la salud y la educación, reforzando el impacto social de este popular juego de azar.



¿Qué hacer si le acierta a todas las balotas de Baloto o Revancha?

Los premios de Baloto se asignan según la cantidad de aciertos obtenidos. El acumulado principal se entrega a quienes acierten los cinco números más la superbalota. Sin embargo, existen otras categorías de premiación para combinaciones con menos aciertos. El proceso para reclamar el premio varía según el monto ganado:



Premios menores a 182 UVT (menos de $9.063.418 en 2025): pueden reclamarse en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed, presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía.

Premios obtenidos por canales digitales: el comprobante enviado al correo electrónico o descargado desde la plataforma debe imprimirse y presentarse para su validación y pago.

Premios superiores a 182 UVT: deben gestionarse directamente ante la Fiduciaria de Occidente, agendando una cita previa y presentando la documentación requerida.

Es fundamental tener en cuenta que el plazo máximo para reclamar un premio es de 365 días calendario desde la fecha del sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese periodo, el valor será transferido al sistema de salud pública, conforme a la normativa vigente.



Recomendaciones clave para los jugadores

Para evitar inconvenientes al validar una jugada o reclamar un premio, se recomienda seguir estas indicaciones:



Conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único soporte válido para el cobro.

No compartir combinaciones numéricas ni comprobantes en redes sociales, como medida de seguridad.

Realizar las apuestas únicamente en plataformas autorizadas por Coljuegos, lo que garantiza la legalidad del juego.

Guardar copias físicas o digitales del tiquete o comprobante, hasta verificar oficialmente los resultados del sorteo.

Seguir estas recomendaciones protege los derechos del apostador y facilita el proceso en caso de resultar ganador.

