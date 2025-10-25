En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha sábado 25 de octubre de 2025: números ganadores

Resultados Baloto y Revancha sábado 25 de octubre de 2025: números ganadores

Baloto y Revancha realizan tres sorteos semanales: lunes, miércoles y sábados, según su calendario oficial. Conozca EN VIVO los resultados del sorteo del 11 de octubre de 2025.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha sábado 25 de octubre de 2025: números ganadores
Resultados Baloto -
Foto: Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad