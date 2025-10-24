Nueva persona vinculada al magnicidio de Uribe Turbay: habría contactado al adolescente que disparó

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que una nueva persona fue vinculada al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio y falleció dos meses después por la gravedad de su condición médica.

La entidad explicó que "tiene elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible participación de Jhorman David Mora Silva en la selección del adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial", según se lee en un comunicado. Mora Silva se encuentra en un centro carcelario privado de la libertad en atención a una condena en su contra.

Los investigadores señalan que esta persona habría realizado una videollamada al menor de edad desde la cárcel y lo habría convencido de efectuar el ataque armado contra Uribe Turbay. "Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados".



Mora Silva, fue capturado en mayo del año en curso y permanece privado de la libertad en atención a una condena en su contra por el delito de hurto. Tras conseguir que el menor de edad aceptara participar en el crimen se lo comunicó a Elder José Arteaga Hernández para coordinar el atentado. "Las evidencias indican que todas estas coordinaciones presuntamente las realizó desde su lugar de reclusión. De acuerdo con la investigación, este hombre haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá", concluyó la Fiscalía.

Primera condena por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación confirmó el martes 21 de octubre la condena a 21 años de prisión contra Carlos Eduardo Mora González. El fallo fue avalado por un juez penal especializado, luego de que Mora González aceptara su responsabilidad en los hechos mediante un preacuerdo con el ente acusador.



El condenado reconoció haber participado en la planeación y ejecución del crimen, específicamente en la identificación del sitio donde se cometió el homicidio y en la disposición de un vehículo utilizado para trasladar a otros involucrados. “Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la identificación del sitio donde se cometió el homicidio y puesto a disposición un vehículo, utilizado para trasladar a otros involucrados que entregaron el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima”, precisó la entidad de acusación e imputación.

