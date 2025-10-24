En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Nueva persona vinculada al magnicidio de Uribe Turbay: habría contactado al adolescente que disparó

Nueva persona vinculada al magnicidio de Uribe Turbay: habría contactado al adolescente que disparó

Este viernes 24 de octubre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que una nueva persona fue vinculada en el crimen que acabó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Nueva persona vinculada al magnicidio de Uribe Turbay: habría contactado al adolescente que disparó
La persona vinculada habría participado del crimen desde la cárcel.
Fiscalía/Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad