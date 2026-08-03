Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha, último sorteo hoy lunes 3 de agosto

Una nueva jornada del tradicional "lunes millonario" en Colombia concentra la expectativa de miles de colombianos que apostaron por sus cifras de la suerte en la Lotería de Cundinamarca, Lotería del Tolima, Baloto y Revancha. A continuación, se presenta la información detallada con las combinaciones de la fecha para verificar las tiquetas de juego de forma oportuna.



¿Qué números cayeron en la Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha?

Los sorteos de las loterías departamentales y los juegos electrónicos autorizados por Coljuegos se realizan de forma habitual en la noche de cada lunes. Para esta fecha, los premios mayores y combinaciones ganadoras registran los siguientes resultados oficiales:



Resultados Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca entrega un plan de premios que incluye un mayor de $10.000 millones de pesos. La combinación de la fecha reporta:



Número ganador: 4757

4757 Serie: 320

Resultados Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima sorteó su bolsa principal equivalente a $3.500 millones de pesos para sus apostadores. La cifra ganadora del sorteo es:



Número ganador: 0491

0491 Serie: 072

Resultados Baloto y Revancha

El juego de suerte y azar multiposicional de cobertura nacional presentó sus combinaciones para el premio mayor y la modalidad Revancha:



Baloto números ganadores: 33-37-35-42-32

33-37-35-42-32 Superbalota: 07

07 Revancha números ganadores: 25-13-01-34-12

25-13-01-34-12 Superbalota Revancha: 03

Guía de cobro: ¿Cómo reclamar un premio de lotería o chance en Colombia?

El procedimiento para hacer efectivo un tiquete premiado de la Lotería de Cundinamarca, Lotería del Tolima, Baloto y Revancha exige el cumplimiento de normas legales y administrativas impuestas por el Estado colombiano para la validación de fondos.

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El primer requerimiento obligatorio consiste en la presentación del billete o formulario original de apuesta en perfecto estado físico. Este tiquete no debe contener enmiendas, tachaduras ni roturas que impidan la correcta lectura del código de barras, serial de seguridad o la fecha del sorteo.

Junto al boleto original, el ciudadano ganador debe adjuntar una fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento oficial de identidad vigente. En aquellos sorteos donde la suma supera los valores mínimos de tributación, los distribuidores autorizados exigen diligenciar el formulario de identificación de ganadores dispuesto por las entidades territoriales o concesionarias del servicio.



El plazo legal para solicitar y hacer efectivo el cobro de cualquier premio en Colombia es de 365 días calendario (un año) contados a partir del día posterior a la realización del sorteo. Una vez finalizado dicho periodo, si el dinero no es reclamado por el poseedor del tiquete ganante, los fondos son transferidos directamente al sistema general de seguridad social en salud del país, en cumplimiento del marco normativo del sector de juegos de suerte y azar.



Retenciones de ley y cobro de impuestos por ganancias ocasionales

Al momento de cobrar un premio mayor o un seco de consideración en la Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y Revancha, el beneficiario debe tener en cuenta los descuentos tributarios reglamentados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Según lo estipulado en el Estatuto Tributario colombiano, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar se consideran ganancias ocasionales. En consecuencia, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor bruto del premio obtenido cuando este supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

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Asimismo, al importe neto resultante se le deduce el impuesto del 4 por mil (Gravamen a los Movimientos Financieros) en los eventos donde la transacción implique transferencias bancarias directas o giros al beneficiario, dependiendo del mecanismo de pago utilizado por la concesionaria.



Importancia de jugar legal y el rol de Coljuegos

Adquirir tiquetes de la Lotería de Cundinamarca, Lotería del Tolima, Baloto y Revancha en distribuidores autorizados garantiza que las apuestas cumplan con los parámetros de transparencia establecidos por Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Los recursos económicos recaudados por concepto de explotación del juego legal son destinados exclusivamente a financiar la salud pública de los departamentos del país. Jugar en sitios no autorizados o rifas clandestinas expone a los compradores a pérdidas financieras y delitos de estafa, además de privar a las regiones de aportes fundamentales para la red hospitalaria pública.

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Las autoridades aconsejan verificar la autenticidad del boleto antes de formalizar la compra y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para la validación de los números premiados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.