Resultados Lotería del Tolima, último sorteo hoy lunes 3 de agosto de 2026: números ganadores

Una nueva jornada de la Lotería del Tolima genera gran expectativa entre miles de apostadores en todo el territorio colombiano que aspiran a cambiar su vida financiera mediante la bolsa de premios multimillonaria del sorteo.



¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima?

A continuación se presentan las cifras correspondientes al premio mayor y a las principales secas de la jornada:



Números ganadores: 0491

0491 Serie: 072

Es recomendable revisar detenidamente cada una de las aproximaciones al premio mayor, así como la última cifra o las dos últimas cifras de la combinación, dado que existen reconocimientos económicos menores que se pagan de acuerdo con el plan de premios vigente.



Requisitos indispensables para reclamar un premio

Si la combinación de su billete resulta favorecida en la extracción oficial, el ciudadano debe seguir un procedimiento estandarizado para la legalización y entrega de los recursos.



Presentar el billete o fracción original en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmiendas o alteraciones.

Presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía para colombianos o extranjería para ciudadanos extranjeros).

Diligenciar el formulario SIPLAFT de identificación del ganador, requisito obligatorio de la regulación nacional para la prevención del lavado de activos.

Adjuntar la certificación bancaria actualizada del titular de la cuenta donde se realizará la transferencia del dinero, en caso de premios de alta cuantía.

Retenciones de ley y ganancias ocasionales

De conformidad con el Estatuto Tributario colombiano vigente, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a retenciones impositivas de ley.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El premio bruto adjudicado sufre una deducción por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales, la cual corresponde al 20 % del valor total del beneficio económico alcanzado. Adicionalmente, se aplica la retención en la fuente sobre el valor neto de acuerdo con las normativas fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Por esta razón, la cifra desembolsada al ganador siempre será menor al monto nominal anunciado en el plan de premios publicitado.

Participar en juegos de suerte y azar autorizados constituye una garantía para la seguridad de los recursos del apostador. La Lotería del Tolima opera bajo el marco normativo colombiano, vigilada de cerca por la Empresa Territorial para la Salud (ETESA) o los entes territoriales correspondientes, además de la supervisión general del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y de Coljuegos.



El dinero recaudado a través de las apuestas legales se destina de manera prioritaria al financiamiento de la red hospitalaria y el sistema de salud pública del país, contribuyendo a la cobertura de poblaciones vulnerables. Por el contrario, recurrir al comercio informal de apuestas o "chance blanco" expone a los ciudadanos a fraudes, no garantiza el pago de los incentivos e incurre en delitos tipificados en el Código Penal. Por ello, se insiste en comprar únicamente en puntos de venta autorizados o distribuidores electrónicos certificados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad