El juego de azar Sinuano Noche, una de las opciones de apuestas más populares en la región Caribe y en todo el país, llevó a cabo la emisión de sus números ganadores en la jornada programada. Esta modalidad de chance atrae diariamente a miles de participantes que buscan acertar las combinaciones de balotas en sus diferentes opciones de apuesta.

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Según indicaron voceros de las entidades de apuestas y redes autorizadas, la verificación de las cifras es indispensable antes de realizar cualquier reclamación de premio en las salas de atención al público. Los números correspondientes al sorteo nocturno se establecen conforme a la transmisión oficial auditada y supervisada por las autoridades de juegos de suerte y azar.



Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy lunes 3 de agosto de 2026

Números ganadores : 1498

: 1498 La "Quinta" cifra: 8

¿Cómo funciona Sinuano Noche?

El funcionamiento del Sinuano Noche permite a los apostadores concursar bajo distintas modalidades de acierto. La estructura general del juego contempla premiaciones para quienes logren la coincidencia de cuatro cifras exactas, tres cifras directas o combinadas, así como de las últimas dos y una cifra.

De acuerdo con lo informado por la administración del sorteo, las combinaciones de cuatro cifras directo (conocido comercialmente como superpleno) otorgan los incentivos de mayor valor dentro del plan de premios. Adicionalmente, las modalidades como la "pata" (dos últimas cifras) y la "uña" (última cifra) forman parte de la oferta estándar de opciones disponibles para el público en todos los puntos de venta autorizados.



El sorteo de Sinuano Noche opera bajo horarios prefijados a lo largo de la semana. De lunes a sábado se ejecuta sobre las 10:30 p.m., mientras que los domingos y días festivos tiene lugar a las 8:30 p.m. Los portadores de tiquetes deben revisar minuciosamente que la impresión del boleto coincida con la fecha, la hora exacta y el sorteo en el que decidieron participar.



Según explicaron los operadores del sistema de apuestas, las combinaciones autorizadas de este juego abarcan:



Cuatro cifras directo : Coincidencia exacta de los cuatro dígitos en el orden sorteado.

: Coincidencia exacta de los cuatro dígitos en el orden sorteado. Cuatro cifras combinado : Acierte de los cuatro dígitos en cualquier orden.

: Acierte de los cuatro dígitos en cualquier orden. Tres cifras directo : Coincidencia en orden de las tres últimas cifras.

: Coincidencia en orden de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado : Acierte de los tres últimos dígitos sin importar el orden.

: Acierte de los tres últimos dígitos sin importar el orden. Dos cifras o "pata" : Coincidencia de las últimas dos cifras.

: Coincidencia de las últimas dos cifras. Una cifra o "uña": Coincidencia de la última cifra del sorteo.

En el desarrollo operativo del juego, se incluye el componente de la quinta balota, una modalidad implementada en la estructura del sorteo para brindar opciones complementarias de acierto según el tipo de tiquete adquirido por el cliente.

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Representantes comerciales del sector señalaron que la quinta cifra aplica de manera específica según las reglas fijadas para cada producto de apuesta en la red. Las personas que hayan seleccionado esta variante deben comprobar en el recibo de pago si el incentivo corresponde al resultado validado en la pantalla de la transmisión.

Para los ciudadanos que resulten ganadores en la jornada del Sinuano Noche, existen parámetros normativos fijados para la entrega y desembolso de los recursos correspondiente al plan de premios. Según afirmaron voceros del sistema financiero y de apuestas, el tiquete original en físico es el documento primordial para iniciar cualquier trámite de validación.

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El tiquete debe encontrarse en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones en el código de barras o los datos impresos de la transacción. Junto con el comprobante de apuesta, la persona ganadora debe exhibir su documento de identidad original en el punto de atención.



Trámites según la cuantía del premio

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia tributaria y de administración de juegos de suerte y azar:



Premios menores o estándares: Se pueden reclamar directamente en la red de comercializadores autorizados presentando el tiquete ganador y la cédula de ciudadanía. Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos de identificación y el boleto original, se requiere el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para la prevención del lavado de activos en el punto de cobro. Premios superiores a 182 UVT: El trámite exige la presentación del documento de identidad, el tiquete, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente expedida con una antigüedad no mayor a 30 días a nombre del titular. En estos casos, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso requiere el tiempo de verificación reglamentario antes de completarse la transacción.

Las autoridades del sector de juegos de suerte y azar reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar únicamente los canales oficiales para la consulta de los números de la suerte y a realizar sus apuestas exclusivamente en los expendios legalmente constituidos. La verificación oportuna en la red authorized garantiza la transparencia y el pago efectivo de las apuestas que resulten favorecidas en el Sinuano Noche.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.