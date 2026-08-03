Resultados Baloto y Revancha, último sorteo hoy lunes 3 de agosto de 2026: números ganadores

Una nueva jornada de Baloto y Revancha reúne la atención de miles de colombianos que esperan conocer la combinación ganadora de uno de los juegos de suerte y azar con mayores acumulados del país. Tras la realización del sorteo, el operador publica los resultados oficiales para que los jugadores puedan verificar si su apuesta resultó favorecida.

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¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha?

Una vez concluya la transmisión oficial, aquí se actualizarán los resultados del sorteo de este lunes 3 de agosto de 2026:

Resultados oficiales de Baloto

Números ganadores: 33-37-35-42-32

Superbalota: 7



Resultados oficiales de Revancha

Números ganadores: 25-13-01-34-12



Superbalota: 03

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¿Cómo verificar si su tiquete de Baloto y Revancha es ganador?

Para comprobar si obtuvo un premio, compare cuidadosamente los números impresos en su tiquete con la combinación oficial publicada por el operador.

Existen diferentes categorías de premios según la cantidad de aciertos obtenidos, desde la coincidencia de la Superbalota hasta acertar las cinco balotas principales junto con la Superbalota.

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Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Verifique que la fecha del tiquete corresponda al sorteo del 3 de agosto de 2026 .

. Consulte los resultados únicamente en los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados.

Conserve el comprobante en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar un premio.

¿Cómo reclamar un premio de Baloto o Revancha?

El procedimiento depende del valor obtenido.

Premios de menor cuantía

Presentar el tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Presentar la cédula de ciudadanía original.

Firmar el reverso del comprobante con los datos del ganador.

Premios de mayor cuantía

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Si el premio corresponde al acumulado principal o supera los montos establecidos por el operador, el proceso se realiza mediante la entidad fiduciaria autorizada. Generalmente se requiere:

El tiquete original debidamente diligenciado.

Cédula de ciudadanía original y copia.

Certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica del dinero.

Impuestos sobre los premios

Los premios de juegos de suerte y azar que superen el límite establecido por la legislación colombiana están sujetos a la retención por concepto de ganancias ocasionales, aplicada directamente por el operador antes del pago.

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Además, quienes estén obligados a declarar renta deberán incluir el premio recibido en su declaración correspondiente al año gravable.

Juegue únicamente en canales autorizados

Comprar el tiquete en puntos de venta oficiales garantiza la validez de la apuesta y el derecho a reclamar cualquier premio obtenido. Asimismo, los recursos generados por los juegos autorizados contribuyen a la financiación del sistema de salud en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.