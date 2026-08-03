Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy lunes 3 de agosto de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realiza una nueva edición de su sorteo diario este lunes 3 de agosto. Una vez finalice la extracción oficial, el operador publicará el número ganador y la quinta cifra para que los apostadores puedan verificar si su jugada resultó favorecida.

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¿Qué número cayó en el Chontico Noche hoy?

Luego de concluir el sorteo, estos serán los resultados oficiales:

Número ganador: Pendiente La quinta cifra: Pendiente



Este espacio será actualizado una vez el operador confirme oficialmente la combinación ganadora.



¿Cómo funciona Chontico Noche?

Chontico Noche hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

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Durante cada sorteo también se extrae una quinta cifra, utilizada en determinadas modalidades de juego.

Plan de premios

Las principales modalidades de premiación son:

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Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el valor apostado.

entrega 308 veces el valor apostado. Tres cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor apostado.

entrega 83 veces el valor apostado. Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor registrado.

paga 50 veces el valor registrado. Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su apuesta resulta ganadora, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro deberá presentar:

El tiquete original, sin tachaduras ni alteraciones.

Documento de identidad vigente.

En premios de mayor cuantía, los documentos adicionales exigidos por el operador.

Los premios menores suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben reclamarse directamente ante la empresa operadora.

Recomendaciones para verificar los resultados

Antes de iniciar cualquier trámite, compare cuidadosamente las cuatro cifras y la quinta cifra con la información oficial publicada por el operador. Asimismo, evite compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería y conserve el tiquete en buen estado, ya que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.