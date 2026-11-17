Este martes 17 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar que permite a los participantes apostar por una combinación de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Los jugadores esperan conocer el número ganador y el signo zodiacal de esta jornada para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado. El sorteo corresponde al número 8307 y está programado para las 10:50 de la noche, de acuerdo con el calendario oficial.

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Resultado de Super Astro Luna hoy, 17 de noviembre

Al momento de esta consulta, el sorteo todavía no se había realizado. Por esta razón, las cuatro cifras ganadoras y el signo zodiacal permanecían pendientes.



Número ganador: 0883

Signo zodiacal: Géminis

Una vez finalice la extracción, los participantes podrán consultar la combinación ganadora en la página oficial de Super Astro y verificar los datos de su tiquete.



¿Qué cayó en el último sorteo de Super Astro Luna?

El resultado más reciente corresponde al lunes 16 de noviembre de 2026. En esa jornada, la combinación ganadora fue 4679, con el signo Acuario, correspondiente al sorteo 8306.



Este resultado permite revisar la jornada anterior, pero no anticipa las cifras ni el signo que pueden salir en el sorteo de este martes, pues cada extracción es independiente.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales. El valor de la apuesta puede estar entre $500 y $10.000, según las condiciones del operador.

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También existe la modalidad de apostar a todos los signos. En cualquiera de las opciones, el resultado debe coincidir en el orden establecido para acceder a un premio.

El juego contempla tres oportunidades de ganar: acertar las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre en el orden de izquierda a derecha y con el signo correspondiente.

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¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

Los ganadores deben presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras ni enmendaduras, junto con un documento de identidad válido. El trámite se puede iniciar en los puntos de venta autorizados a nivel nacional.

De acuerdo con el operador, los premios inferiores a 182 UVT se pagan en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Para los premios iguales o superiores a ese monto, el ganador debe acercarse a un punto de venta de SuRed o SuperGIROS para formalizar el proceso; el pago se realiza mediante un cheque de gerencia del Banco de Occidente.

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Es importante tener presente que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Por eso, se recomienda conservar el comprobante y verificar los resultados a través de los canales oficiales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co