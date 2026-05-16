Resultados Super Astro Sol hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores

El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares del país gracias a una dinámica que combina números y astrología. Cada tarde, miles de jugadores participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener importantes premios económicos.



A diferencia de otras modalidades de chance, este sorteo exige acertar no solo un número de cuatro cifras, sino también uno de los doce signos zodiacales. Esa mezcla entre azar y signos del zodiaco mantiene el interés de una amplia comunidad de participantes en distintas regiones del territorio nacional.



Resultados Super Astro Sol hoy, 16 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta tarde, estos serán los resultados correspondientes al Super Astro Sol:



Número ganador: 0437

0437 Signo zodiacal: Aries

Las autoridades recomiendan revisar los resultados únicamente a través de plataformas oficiales y puntos autorizados para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega todos los días en horario de la tarde. El sorteo oficial se realiza a las 4:00 p.m. y es transmitido a través de canales autorizados y plataformas digitales habilitadas para seguir el resultado en tiempo real.

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La transmisión cuenta con supervisión oficial y controles establecidos por las autoridades encargadas de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.



¿Cómo jugar Super Astro Sol?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y asociarlo a uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Asimismo, existe una modalidad automática que permite al sistema generar tanto el número como el signo al azar para quienes prefieren dejar la elección completamente en manos de la suerte.



Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas. El valor mínimo permitido generalmente inicia desde los $500 pesos, dependiendo del operador autorizado.



Plan de premios del Super Astro Sol

El esquema de premios depende del nivel de coincidencia entre el número seleccionado y el signo zodiacal elegido por el participante.



Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras y signo exacto : hasta 42.000 veces el valor apostado.

: hasta 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo: hasta 1.000 veces la apuesta.

hasta 1.000 veces la apuesta. Dos cifras y signo: hasta 100 veces lo jugado.

Gracias a esta modalidad, cada jornada ofrece diferentes posibilidades de ganar para los apostadores.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este documento será el único válido para reclamar cualquier premio.

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Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales en oficinas principales y validaciones por parte del operador del juego.

Asimismo, las ganancias obtenidas en este tipo de sorteos están sujetas a las retenciones legales vigentes en Colombia por concepto de ganancia ocasional.

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Con este nuevo sorteo, el Super Astro Sol mantiene viva la expectativa de miles de colombianos que diariamente participan esperando acertar la combinación ganadora y convertir una apuesta en un importante premio económico.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co