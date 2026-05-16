Resultados Dorado Tarde hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más consultados por los colombianos gracias a sus sorteos diarios y a la posibilidad de participar con apuestas desde montos bajos. Este sábado, miles de jugadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y comprobar si la suerte está de su lado.



El sorteo se desarrolla bajo supervisión oficial y con controles que buscan garantizar la transparencia en cada jornada. Además, la transmisión en vivo permite que los apostadores conozcan en tiempo real los números favorecidos y verifiquen sus resultados apenas concluye la extracción de balotas.



Resultados Dorado Tarde hoy, 16 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta tarde, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 4672

4672 Quinta cifra: 3

Las autoridades recomiendan validar la información únicamente a través de canales autorizados y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde funciona bajo la modalidad de chance. Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor que desea apostar.

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Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas para este tipo de juegos de suerte y azar. El sistema también permite generar números automáticos para quienes prefieren dejar la elección completamente al azar.

Uno de los aspectos que más atrae a los participantes es la flexibilidad en el valor de la apuesta, ya que puede jugarse desde montos bajos, dependiendo de las condiciones establecidas por el operador autorizado.



Horario del sorteo Dorado Tarde

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado y tiene como horario habitual las 3:25 de la tarde. La transmisión oficial se realiza a través de canales autorizados y plataformas digitales donde los jugadores pueden seguir el desarrollo del sorteo.



Gracias a su frecuencia diaria, este juego mantiene una amplia comunidad de participantes que revisan constantemente los resultados para verificar posibles premios.



Plan de premios del Dorado Tarde

El esquema de premios del Dorado Tarde depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada por el jugador al momento de realizar la apuesta.



Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras directas: paga hasta 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras directas: entrega hasta 400 veces la apuesta.

Dos cifras (“pata”): paga 50 veces el valor apostado.

Una cifra (“uña”): entrega cinco veces lo jugado.

Asimismo, existen modalidades combinadas que permiten ganar acertando las cifras en diferente orden, aunque el premio varía según las reglas establecidas para cada apuesta.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original sin tachaduras, alteraciones o daños, ya que este documento será el único válido para realizar cualquier proceso de cobro.

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Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos superiores requieren trámites adicionales en oficinas principales y la presentación del documento de identidad.

Además, los premios de mayor valor están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia por concepto de ganancia ocasional.

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Con este nuevo sorteo, el Dorado Tarde mantiene viva la expectativa de miles de colombianos que diariamente participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener un importante premio económico.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co