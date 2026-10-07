Lotería de Manizales hoy miércoles 7 de octubre: conozca los números ganadores del sorteo

La Lotería de Manizales llevó a cabo este miércoles 7 de octubre de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo semanal. Se trató de la edición número 4976, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio mayor de $3.000 millones, además de varias categorías de premios secos.

El sorteo hace parte de las jornadas semanales de la Lotería de Manizales, cuyos billetes son adquiridos por jugadores de diferentes regiones del país que esperan obtener alguno de los premios incluidos en el plan establecido para cada edición.



Resultados Lotería de Manizales hoy 7 de octubre

Números ganadores:

Serie:

¿Cuánto dinero entregó la Lotería de Manizales en premios?

Para el sorteo 4975, el plan de premios contempló diferentes categorías, con montos que iban desde los $40 millones hasta los $300 millones en los premios secos, además del premio mayor.

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Los premios secos estuvieron distribuidos de la siguiente manera:



Dos premios secos de $300 millones cada uno.

Tres premios secos de $200 millones cada uno.

Seis premios secos de $100 millones cada uno.

Diez premios secos de $80 millones cada uno.

Diez premios secos de $60 millones cada uno.

Diez premios secos de $50 millones cada uno.

Diez premios secos de $40 millones cada uno.

Un premio especial de $2.409.639.

Los valores mencionados corresponden a los montos brutos establecidos en el plan de premios. Para algunos de ellos también se contempla un valor neto después de las deducciones correspondientes.



¿Cómo verificar un billete de la Lotería de Manizales?

Quienes participaron en el sorteo deben revisar los datos de su billete y compararlos con la información oficial publicada por la Lotería de Manizales. En este tipo de sorteos, tanto el número como la serie pueden ser determinantes para establecer si un billete resulta favorecido.



En caso de tener un billete ganador, es importante conservar el ejemplar original en buen estado y consultar las condiciones establecidas para realizar el respectivo cobro. Los requisitos y el lugar de reclamación pueden depender del valor del premio obtenido.

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La Lotería de Manizales realiza sus sorteos de manera semanal y los resultados son divulgados después de cada jornada a través de sus canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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